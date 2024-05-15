2女錢包占位下樓點餐　他目睹驚喊：台灣人心臟很大顆

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，14日在台中一間速食店目睹兩名年輕女子用錢包占位，接著下樓點餐，離開座位大約2、3分鐘，讓他感到很驚訝，「台灣人心臟很大顆」。文章公開之後掀起其他網友討論，認為這個方法太挑戰人性，最好不要用，「如果是一個人，我能理解為啥要用東西占位，兩個人就輪流點就好了啊」。

▲原PO目擊年輕女子用錢包占位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片並表示，14日中午在台中一間速食店遇到兩名目測大約20多歲的女子，她們竟然用錢包占位，然後下樓點餐再回來，大概離開2、3分鐘，「台灣已經進步到用皮夾占位了」；他還在留言區補充說道，台灣人心臟很大顆，以往看到的都是用筆電、手機或書本占位，沒想到這次看到用錢包占位的，所以感到很驚訝。

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文章公開之後吸引超過2600名網友按讚，大家也紛紛留言討論，一名經常獨自用餐的網友透露，有時候自己去吃飯要找座位，好不容易找到空位，就會面臨要去點餐卻又擔心座位被占走的窘境，所以會放一些稍微貴重的東西占位，比較不會被人隨意移動。

不過，大多數網友都覺得兩名女子算好運，沒有遇到心懷不軌的人，但以後還是不要這樣做比較好，「占位本身是還好，只是用錢包占位會不會太挑戰人性了」、「如果是一個人，我能理解為啥要用東西占位，兩個人就輪流點就好了啊」、「現在手機比錢包重要，常常看到錢包留桌上，手機拿著去廁所，或是去吧檯拿東西、去櫃檯結帳的」、「我只擔心雨傘會被幹走」。