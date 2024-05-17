傷患被捲入輪下！護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人被暖哭

▲車禍發生以後，2名秀傳醫院護理師緊急出動，其中一人趴車底替病患注點滴。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者柯振中／綜合報導

南投縣竹山鎮秀傳醫院前13日發生車禍事故，59歲謝姓女子遭水泥車撞上、最後卡在車底。值得一提的是，秀傳醫院的2名護理師得知事故發生，立即衝到事故現場搶命，其中一人更是趴在車底替傷患注射點滴，畫面感動上萬人，ICU醫師陳志金也對此解釋急著注射點滴的原因。

根據調查，59歲謝姓女子13日上午違規穿越馬路，途中遭到綠燈剛起步的水泥車撞上，因而被捲入水泥車左前輪下、困在車底，肋骨、鎖骨及肩胛骨多處骨折，且左臂傷勢嚴重，只能截肢保命。

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由於事發地點鄰近秀傳醫院，2名秀傳醫院的急診室護理師得知情況，立即衝到現場救援，其中一人更是直接鑽到車底，替謝女注射點滴。

▲車禍發生以後，2名秀傳醫院護理師緊急出動，其中一人趴車底替病患注點滴。（圖／記者高堂堯翻攝）



對此，陳志金向英勇救人的護理師致謝，同時解答民眾的疑惑，讓大家知道為何要鑽車底打點滴。原來，護理師的行為是為了建立靜脈通道，用來注射止痛、急救藥物，若是失血量多，心跳快、血壓低，可以先打點滴、輸血，在傷者被移出車底前穩定生命跡象。

護理師英勇救人的模樣受到讚揚，陳志金的貼文發布後，已有超過萬人按讚，不少人對此直言，「感謝護理師！非常感動，天使」、「令人敬佩，太感動了」、「曾經身為秀傳醫院護理師的我，為此感到驕傲」、「他們超強的，這樣也打得到。」