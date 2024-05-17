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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／8800億是前瞻還是錢坑？　藍綠鞏固支持者話術

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文520將卸任，而與前行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」挾著國會優勢、推出不少政策，其中，斥資8800億的前瞻基礎計畫一直是朝野攻防焦點，藍營批評是錢坑政策、更一度在立院以丟水球、麵粉方式抗爭；蘇揆則每次下鄉輔選就重提前瞻，更對前瞻計畫所推動的在地建設如數家珍，雙方論述南轅北轍，一個前瞻各自表述，更成為藍綠各自鞏固支持者的選舉操作。

蔡英文政府推動經濟建設計畫，希望透過興建、完善各種基礎建設，強化民間投資動能，帶動整體經濟成長潛能。整體計畫包含「綠數水道鄉」五大建設計畫：綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設以及城鄉建設，規劃以八年時間投入總經費約8800億元，蔡英文也強調，前瞻基礎建設計畫將會把台灣落後的基礎建設補上來，「成為我們走向進步國家時，最堅實的基礎。」

而前瞻的政治衝突並非單純藍綠對決，計畫內容包山包海，小至地方停車場、大至河川整治，前瞻計畫都有列入，且前瞻屬競爭型計劃，由中央政府先規劃一筆經費，再讓地方政府提案申請補助，由於編列預算時並未有明確建設目標，地方首長為了政績，相當積極提出建設計畫，希望能爭取經費，蘇貞昌下鄉視察時，也多有藍營地方民代甚至縣市首長陪同、大讚中央建設，形成院會狂撒麵粉、地方一團和氣的詭譎畫面。

▼前行政院長蘇貞昌下鄉宣講，必定提及前瞻基礎建設，酸國民黨丟水球、撒麵粉，私底下卻又積極爭取預算。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼前行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

其中以立委陳超明為代表性人物之一。在院會審查前瞻法案時，除「基本操作」撒麵粉、丟水球外，陳超明奇招不斷，曾為擋案，試圖關掉議場總電源，卻誤關廁所電源，還讓時任主計長朱澤明只能摸黑上廁所；甚至為杯葛該案，在程序發言時播放名曲「金包銀」狂喊六都金包銀、非六都要團結起來。

但隨後在爭取竹南鎮龍鳳漁港、後龍鎮外埔漁港9700餘萬補助；造橋交流道12億經費後，蘇揆視察地方行程時，陳和時任立委徐志榮排排站，緊握蘇貞昌雙手並感謝中央建設，蘇在地方行程時也曾說，不是只有民進黨立法委員拜託他，是國民黨立委縣市長也是千拜託、萬拜託，「但要通過這些錢的時候，國民黨立委怎麼糟蹋？丟水球、灑麵粉。」

選戰時期，蘇貞昌下鄉輔選更多次秀出藍營立委在立法院丟水球的畫面，後來回到地方選區，卻又感謝拿到中央的前瞻預算，協助地方建設；而在百年大旱時，前瞻建設的「水環境建設」，協助水資源調度起了大用，幫助台灣度過難關。

然而，由於預算編列時還沒有明確目標；對於地方的積極提案，若分配資源的中央部會沒有仔細評估效益，就可能浮濫補助非必要的建設工程，造成資源錯置。藍營也因此痛批這是「錢沾」，在地方上進行選舉綁樁，即便計畫已經通過，藍營後續選戰仍會將「前瞻8800億」當成選舉攻防主軸，即便過去曾積極爭取前瞻預算，2024藍營總統候選人、新北市長侯友宜也在選戰中批評，前瞻計劃把特別預算常態化，破壞財政紀律。

若從經費運用來看，前瞻有大筆經費花用在水利工程，已完成的包括石門水庫阿姆坪防淤隧道、鳥嘴潭人工湖、馬公海淡廠、再生水廠、桃園新竹備援管線、湖山水庫第二原水管、伏流水工程等，另外還有曾文南化聯通管、翡翠原水管、山上淨水場改善、十三條備援調度幹管、白河水庫更新等，供水及調度能力的提升，也讓台灣成功度過兩次百年大旱。

前瞻另一重點則是交通建設，包含路網、路口改善、新增及拓寬人行道、軌道建設等，但成效有待改進，就連監察院審計報告都曾指出，中央政府補助地方政府辦理「提升道路品質、設定評分項目」等事項，無法有效降低民眾道路交通安全事故。顯然還有很長一段路要走。

而歷任政府編列特別預算，免不了在野黨提出「掏空下一代」批評。動輒數千億規模的前瞻基礎建設，儘管有水資源調度、交通改善、公共托育機構等朝野高度共識工程，卻也有許多被質疑「蚊子設施」的錢坑建設，也讓政治攻防模糊焦點，在選舉激情過去、蔡政府準備交接的現在，8800億的浩大工程最終究竟是敗家浪費還是真正高瞻遠矚，只待歷史蓋棺論定。

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