柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）下午召集朝野協商，歷經5個多小時，始終沒有結論，面對明日立法院院會將處理國民黨提的國會改革五法案，立院民進黨團總召柯建銘嗆將爆發「史上最大衝突」。對此，國民黨總召傅崐萁轟，聽說民進黨午夜將著輕便衣服佔領議場，若民進黨要包圍主席台，要踐踏韓國瑜，國民黨絕對不同意，「要踩過我們的身體，才能夠把韓國瑜拉下主席台」。

▲傅崐萁及藍委夜宿立法院 。（圖／翻攝直播）



傅崐萁說，經過冗長的耗費時間，民進黨再次把立法院當作耍猴戲、馬戲團的場地，尤其在韓國瑜主持的協商中進行人身攻擊、謾罵，不斷拖延時間，對所有協商法案完全不進入逐條討論，今天正式揭露真面目，原來今天最主要討論內容就是要攻擊韓國瑜，挑戰韓國瑜威信，明天用最卑鄙的手段欲血濺議場，就是要阻擋國會改革五法三讀。

傅崐萁再說，民進黨為醜化韓國瑜，聽說民進黨還要對在野黨發動攻擊，疑似午夜民進黨要穿輕便服裝動員、攻占議場。在野黨雖無周延準備，但絕對為了人民奮戰到底，國會改革一定要通過，讓所有國家腐敗、貪官汙吏無所遁形，聽證、調查要確實落實，民進黨團總召柯建銘是萬年總召，不斷帶領民進黨跳向懸崖，跟所有民意背道而馳，甚至在協商時恐嚇在野黨，先試圖稱明天只審環島高鐵跟花東快案兩案，更揚言若要審其他法案將發動歷史上最大衝突，對這種可恥行為不以為然。

傅崐萁也說，相信準總統賴清德支持國會改革，但為何柯建銘不斷阻擋，甚至拉著民進黨團往火坑跳，今從下午2時到現在，一個法律案只走了五條條文，且每條都不斷攻擊，說就算通過也要聲請釋憲，踐踏在野黨、廣大民意，利誘不成就威脅，立院錄音錄影存證，這是恐嚇國人。

傅崐萁強調，國民黨嚴正拒絕招安、利誘，不會用任何法案交換國會改革法案，明天民進黨要怎樣包圍主席台，踐踏韓國瑜，都絕對不同意，「要經過我們的身體，踩過我們的身體，才能把韓國瑜拉下主席台。」

黨團書記長洪孟楷說，國民黨明日早上7時準時送案，正告民進黨不要用耍流氓的手段插隊，不要想用肢體暴力踐踏國會。國民黨不會主動動手，但被迫進行攻防的話，霹靂手段才能顯出菩薩心腸。他也正告賴清德，就職之前，「國會發生肢體暴力衝突，由執政的民進黨發起，這是你要看到、默許的國會狀況嗎？這就是你認為的朝野溝通嗎？明天如果真有肢體衝突，執政的民進黨團當家鬧事，要負起完全責任」。

