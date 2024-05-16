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桃園辦理智慧交通培力工作坊　提出6項解決交通方案

▲桃園「智慧交通工作坊」用數據提解方

▲交通局、桃捷公司與智發會發想「即時機車停車資訊」。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為提升公務員的創新應用及專案規劃能力，辦理「智慧交通培力工作坊」，以跨局處分組方式針對桃園的交通問題進行專案研討。經過三週的密集討論與業界專家指導，市府同仁提出包括「大溪老街假日塞車解決方案」、「機車停車資訊」、「以e-Tag與數位分身模擬改善交通壅塞問題」等六項桃園交通相關專題內容。

▲桃園「智慧交通工作坊」用數據提解方

▲桃園智慧交通工作坊邀請業界專家給建議。（圖／智發會提供）

智發會主委吳肇銘16日表示，公務同仁是智慧城市推動的基石，市府辦理「智慧桃園學院」培力數位人才，除了安排各種科技新知講座，也邀請同仁參與實作工作坊針對問題討論、提升專業知能，更期待能夠強化跨機關合作，共同分析問題、找出解方。

本次的「智慧交通培力工作坊」討論了多項具應用價值的主題，像是以華亞工業園區主要聯外幹道為問題點的「以e-Tag與數位分身模擬改善交通壅塞問題」專案，希望透過e-Tag搭配數位分身系統，模擬該路線於不同車流量、不同號誌時間下的壅塞情形，來找出交通順暢最佳解。吳肇銘提到，雖然感測設備與數位工具所需的成本高，但利用數據運算結合數位分身，仍是非常值得參考的解決方案！

為了讓參與同仁有更多收穫，本次工作坊特別邀請幾位業界專家，如騰雲集團數據長闕嘉宏、亞馬遜網路服務公司副總經理張裕昌、車美仕聯網推進部數據應用室室長鄭于綸等業師，在每堂課程給予專業的回饋建議。闕嘉宏博士讚許桃園市府同仁具有創意與行動力，例如「公共運輸的最後一哩路」專題運用未來的市民卡2.0並與ESG議題結合，希望同步達成碳盤查目標，張裕昌副總經理也認為善用數據進行交叉比對，是這門課程最重要的學習關鍵。

此外，「大溪老街假日塞車之解決方案」與「即時機車停車資訊」也是相當符合桃園交通需求的研究內容，前者建議設立交通限制區及增加接駁車、自行車等方案解決大溪假日塞車問題，後者則針對市府周邊機車停車資訊及空間不足的問題提出資訊透明化的做法。其他像是「9023路線座位需求與排隊調度」、「預防遙控無人機入侵禁航區」等專題，也為桃園市的交通管理和城鄉發展提供了許多參考。

智發會強調，這些實作專題內容只要再做一些調整及補充，都有機會成為市府舉辦的「創新提案競賽」好提案，成為解決市政問題的重要方案！未來智慧桃園學院也會持續規劃不同主題的工作坊課程，讓同仁瞭解新科技應用，例如數據治理工作坊、BIM講座課程、RPA工具（流程自動化）應用等，讓資訊專業普及至市府各局處，強化數位治理能力，也讓「智慧桃園」的效益更能擴散至市民的生活！

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