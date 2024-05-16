妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

▲大陸一名女公務員出軌境外間諜，拉攏副縣長丈夫一起出賣國家機密 。（圖／翻攝 中國青年網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家安全機關日前公開一起間諜案例，雲南省黃姓女公務員（以下簡稱小黃）出國進修時，遇到境外間諜騙子，情感和金錢的雙重誘惑下，拉著丈夫一起搜集情報，販賣國家機密，最終夫妻倆被查獲，雙雙入獄。

陸媒《中國青年網》披露，小黃收到境外一所知名大學碩士研究生的錄取通知，獨自去他鄉求學，同時境外間諜徐某，得知對方有官職在身後，開始想方設法接近。

小黃留學期間，徐某把自己偽裝成一位風度翩翩、溫文爾雅的「完美先生」，塑造自己海外投資政策研究的學者，希望獲取一些經濟類、政策性文件作為參考，還可以支付報酬。小黃認為可以幫朋友，爽快答應要求，成為惡夢開始。

某天小黃突然遭遇車禍，左手手臂骨折，間諜徐某加大了感情拉攏，每天百倍殷勤，安排保姆全程照顧，並親自陪伴黃娟做康復理療。小黃掉入了「溫柔陷阱」，接受異國他鄉的「情人」。

交往中，徐某得知小黃的丈夫小李（化名）在雲南某縣擔任副縣長，要求希望透過其張副身份要更多資料。小黃明知有疑點，還是被愛情沖昏頭。

▲間諜配備相機和偽裝加密軟件。（圖／翻攝 中國青年網）

回國後小黃向丈夫小李表明認識一位陸籍學者，希望能取得一些指定的資料。為了維繫夫妻感情，小李雖然有懷疑，但沒有拒絕要求，把涉密文件資料偷偷複印交給妻子小黃，再將這些資料通過行李託運攜帶出境，賣給境外間諜情報機關人員。



畢業前夕，徐某向小黃公開自己境外間諜情報機關工作人員身份，還專門對她進行間諜培訓，配備了相機和偽裝加密軟件。明確下達蒐集涉密紅頭文件的任務。

在金錢誘惑和感情拉攏下，夫婦二人將工作中接觸到的涉密文件擅自帶回家中，分工協作，小李負責對涉密文件進行拍照，小黃則負責將照片偽裝加密後拷入U盤，並伺機出境與境外間諜情報機關人員進行交接。

最終，大陸國家安全機關依法對小黃、小李採取刑事強制措施；2020年5月，黃娟因犯間諜罪被判處有期徒刑10年，剝奪政治權利10年；李宏偉因犯間諜罪被判處有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。