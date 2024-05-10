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游泳池畔見2妙齡女沐浴更衣　19歲色男窗外偷拍...這下慘了

▲桃園市唐姓男子去年4月間在中壢區某游泳池，見2妙齡女子進入淋浴間沐浴更衣，竟在窗外持手機偷拍，當場被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園市唐姓男子去年4月間在中壢區某游泳池，見2妙齡女子進入淋浴間沐浴更衣，竟在窗外持手機偷拍，當場被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子去年4月間在中壢區某游泳池戲水，見2名女子進入淋浴間沐浴更衣，竟偷偷尾隨攀爬至窗外持手機偷拍，當場被淋浴女子察覺，通知另一名女子共同報警處理；桃園地院審理後，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，緩刑2年。緩刑期間付保護管束，並向指定政府機關、機構或符合公益目的機構團體，提供24小時義務勞務，並於判決確定日起1年內參加法治教育3場次。

檢警調查，19歲的唐姓男子去年4月17日上午9時許，在中壢區某游泳池戲水，過程中見2名身材曼妙女子進入淋浴間，唐尾隨進入淋浴間旁，趁2女子進入淋浴間淋浴之際，偷偷攀爬淋浴間外管道，站立於管道上持手機偷拍2女子淋浴畫面，過程中被女子察覺，憤而通知另一名女子有人偷拍，2女憤而共同報警處理，案經中壢警分局員警當場查扣手機，並移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊時，唐男坦承犯行，檢方偵結依妨害秘密向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告唐姓男子坦承犯行不諱，法官根據檢方與警方提供現場監視器畫面截圖、被害女子指證等證據足認犯行明確；法官認為，被告無故持手機竊錄告訴人2人沐浴及身體隱私部位之影像，侵害2人隱私，造成告訴人心理受創。

法官審酌，被告犯後已坦承犯行，且未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，且甚具悔意，法官認為經此偵審程序與刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，認為宣告以暫不執行為適當。法官審結處有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向指定政府機關、機構或符合公益目機構團體，提供24小時義務勞務，並於判決確定之日起1年內參加法治教育3場次，以啟自新。

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