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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德、蕭美琴紀念郵票曝　就職國宴將用AI科技重現文夏老師歌聲

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示，第十六任總統副總統就職紀念郵票。（圖／記者李毓康攝）

▲第十六任總統副總統就職紀念郵票。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

第16任總統副總統就職籌備會16日召開行前說明會，同時曝光郵政公司發行就職紀念系列商品，包含紀念郵票、郵摺、金銀鑄錠等。此外，就職國宴也將透過AI科技，重現文夏老師歌聲，演唱在台灣歌壇上具有重要意義的歌曲〈晚安台灣〉。

本場記者會開場由莊敬高職帶來精彩舞蹈演出，演出曲目包括琅琅上口的〈媽媽請你也保重〉與〈愛情你比我想的閣較偉大〉，並邀請總統府第三局、文化總會、台北市政府警察局交通警察大隊與中正一分局、台南市政府公共運輸處及中華郵政公司出席，為周邊交通管制與就職紀念郵票等商品進行解說。

「寶島歌王」文夏預計國宴驚喜獻唱，針對就職慶祝大會、國宴的表演活動，文化總會秘書長李厚慶首曝彩蛋，520不僅為就職日，亦是已故「國寶歌王」、見證台灣民主歷程的文夏老師生日。他說，準總統賴清德推動五大信賴產業，重中之重為 AI 技術推廣。同時，「Action & Innovation」新內閣團隊也以縮寫AI為名，國宴透過科技的創新，重現文夏老師歌聲，此首〈晚安台灣〉亦在台灣歌壇上具有重要意義。

▼520就職典禮行前說明會，紀念郵票展示。（圖／記者李毓康攝）

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示。（圖／記者李毓康攝）

李厚慶表示，在籌備過程中，要感謝合作夥伴李竺芯努力練唱，跨時空共演實屬不易，還有文夏老師的家人和劉國煒先生，不只提供珍貴的素材，在籌備過程中予以協助，希望老師的身影可以留在大家心裡，感受身為台灣人的幸福和獨一無二。

就職大會方面，將演出節目規劃用9個關鍵字，串起台灣的世代、族群、自信與共同記憶。特別值得一提的是〈青春共奏 活力台灣〉環節安排賴總統當選人學弟，同時也是4月份二度衛冕「台灣樂旗大獎賽」冠軍寶座的建國中學樂旗隊，與國立體育大學舞龍隊、棒球隊、原民舞蹈隊等超過150位同學共演；〈勇敢前行 自信台灣〉則力邀金曲樂團滅火器與哈管幫，頂尖音樂人的強強聯手，期待能在總統當選人進入會場前，將現場氣氛堆疊至最高點。

▼520就職典禮行前說明會，文夏以AI技術登上國宴表演舞台。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示，文夏以AI技術登上國宴表演舞台。（圖／記者李毓康攝）

總統府第三局丘高偉局長說明5月20日當天總統府內儀節安排，8點45分將由第15任總統蔡英文與友邦元首握別；9點整第16任正副總統賴清德蕭美琴宣示就職；9點15分由第16任總統伉儷及副總統陪同第15任總統離府；9點25分由總統簽署行政院院長暨總統府、國安會秘書長任命令；9點半為行政院院長暨總統府、國安會議秘書長宣誓典禮；9點40分行政院副院長暨各部會首長宣誓典禮；9點55分第16任總統副總統就職外賓致賀；10點32分為總統府、國家安全會議秘書長交接。

台北市政府警察局交通警察大隊蔡三保副大隊長為就職日周邊交通管制進行說明，當日適逢上班上學日，在保障大會順利進行的同時，也會將交通衝擊減至最低，會場周邊屆時將實施2階段交通管制：第1階段車輛管制時間為5月19日22時至翌日13時，管制區域中華路(不含)以東、衡陽路(不含)以南、中山南路(不含)以西、愛國西路(不含)以北。第2階段車輛管制時間為5月20日9時至13時，管制區域為衡陽路、沅陵街及重慶南路(襄陽路至衡陽路段)，並視狀況擴大彈性管制。預計於20日晚間22時全數開通。

另外，本次就職典禮會場周邊規劃交通管制點計有18處，擴大彈性管制點計有12處，屆時台北市政府警察局會持續掌握整體交通狀況，視狀況進行擴大交通疏導，並隨時與廣播電臺插播路況報導，可提前改道行駛避開管制區，並遵守員警指揮疏導，最後也呼籲大眾，當日盡量搭乘大眾運輸工具，以免耽誤寶貴時間。

台南市政府公共運輸處吳俁之處長針對國宴進行交通疏導說明，整備會場周邊安排近千格停車位，也將針對友邦元首車隊進行禮遇，並加強沿線疏導；台南高鐵站前、福爾摩沙遊艇酒店前也將實施彈性交通管制。

中華郵政公司副總經理楊素珠說明，此次郵政公司發行就職紀念系列商品，包含紀念郵票、郵摺、金銀鑄錠等，運用總統副總統當選人頭像及台灣傳統建築特色的窗花，說明與世界接軌，而四枚郵票分別代表民主自由、 科技創新、醫療救援及文化創意，寓意新政府將持續帶領台灣與世界建立連結。

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示，第十六任總統副總統就職紀念郵票。（圖／記者李毓康攝）

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示，第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠。（圖／記者李毓康攝）

▲▼520就職典禮行前說明會&紀念郵票展示，第十六任總統副總統就職紀念郵票。（圖／記者李毓康攝）

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