中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

中和一對小姊弟14日在摩鐵遭蘇姓母親活活用枕頭悶死，而檢方昨(15日)會同法醫相驗，懷疑小姊弟生前曾遭餵毒，於是於今下午進行解剖相驗。稍早相驗結束，法醫確認小姊弟為窒息死亡，至於遭餵毒部分，仍須待檢驗結果出爐。

▲中和小姊弟命案今解剖相驗。（圖／記者陸運陞攝）

回顧案情，蘇女13日帶著2名小孩入住摩鐵，期間蘇女的徐姓閨蜜及其前夫還前來送餅乾及零食，但沒想到隔天(14日)閨蜜再次探訪後，就發現2名小孩已遭悶死。

警方調查，蘇女先是喝了酒及吸食K她命，並將9歲女兒悶死後，再對兒子動手，而過程中2名小孩不斷掙扎，蘇女的雙手也全是兒女的抓痕。原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，閨蜜14日下午1時許時探訪，小姊弟已明顯死亡，且遺體已經發紫。





▲小姊弟乾媽哭到癱軟須人攙扶。（圖／記者陸運陞攝）

檢方昨會同法醫相驗，但法醫卻發現小孩生前疑似遭到餵毒，而警方在摩鐵案發現場有找到3根k菸，剩下1根完整尚未抽過，且蘇女入住後都是叫外賣，完全沒踏出過房間，只有閨蜜及閨蜜前夫2人前來找蘇女，而經查閨蜜有毒品前科，警方不排除閨蜜及其前夫是共犯。

檢警今下午針對小姊弟遺體解剖相驗，釐清是否有毒品反應及詳細死因，而稍早相驗結束，確認小姊弟為窒息死亡，但毒品反應部分仍須待檢驗結果出爐。

此外，小姊弟的乾媽今也再次趕赴現場，稍早結束後，她忍不住情緒痛哭，甚至哭到癱軟需要人攙扶，最終坐上座車離開。