「黃國昌真的被傅崐萁摸頭」　王定宇貼影片嘆：渴望權力讓人變咕嚕

記者郭運興／台北報導

藍白合作的國會改革法案將在17日闖關三讀，民眾黨團總召黃國昌表示「和國民黨夥伴合作」，藍白一起值班守議場，防止綠營杯葛。對此，民進黨立委王定宇今（16日）轉貼影片表示，影片中國民黨總召傅崐萁讚賞黃國昌保護韓國瑜飛快，黃國昌乖乖地被傅崐萁「摸頭」，黃國昌更和國民黨代表人物們一起大笑。他強調，有人參加兩次顧議場行動，卻站在完全相反立場，渴望權力的「魔戒」真能讓人變「咕嚕」。

▲國民黨總召傅崑萁與民眾黨總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



王定宇於臉書轉貼昨傅崐萁與黃國昌顧議場影片，他表示，場景是黃國昌陪傅崐萁值夜班，一起守立院議場門口，協助國民黨「閹割」委員會審查，逕付二讀的國會擴權、錢坑法案。

▲藍、白兩黨排班守護議場大門，黃國昌也參與。（圖／記者呂佳賢攝）

王定宇表示，影片中傅崐萁讚賞黃國昌保護韓國瑜飛快，黃國昌乖乖地被傅崐萁「摸頭」，黃國昌和中國國民黨代表人物們一起大笑。

王定宇大嘆，十年，什麼樣的「魔戒」能讓人變成「咕嚕」？2014年，民進黨立委整夜守住立法院的門，保護學生不會被國民黨武力驅離，當時對抗的「沒有審查沒有討論的黑箱30秒通過服貿」、「傷害台灣服務業的服貿」、和「把台灣鎖進中國的服貿」。

但2024年，王定宇批評，黃國昌與花蓮王傅崐萁整夜守住立法院的門，保護中國國民黨提案違憲害台法案，這法案沒收了委員會的討論和審查，直接逕付二讀，這跟當年的「半分鐘」一樣黑箱一樣鴨霸，立法院擴權濫權法案和錢坑法案對台灣的影響重大，難道不應該透明地好好討論審查？他強調，「有人」二次都參加，卻站在完全相反的立場，渴望權力的「魔戒」，真能讓人變「咕嚕」。