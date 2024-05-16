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鎖定穆斯林遊客！花蓮邀馬來西亞旅行業者踩線　3天2夜深度旅遊

▲▼花蓮縣政府歡迎東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府熱烈歡迎東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體訪花踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極爭取國外觀光客源，透過交通部觀光署積極邀請，於5月12日及14日迎來東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線；縣府更於14日邀請縣內取得穆斯林認證的旅宿及伴手禮業者與該團成員交流，也介紹花蓮優質旅遊環境及自然人文特色，更期待為花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機，將花蓮更進一步推向國際！

▲▼花蓮縣政府歡迎東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼踩線團對花蓮在迎接穆斯林遊客的環境與努力感到印象深刻。

花蓮縣政府及觀光產業積極推動包機直航，0403地震後，仍有4月9日「汶萊–花蓮」、4月12日「泰國–花蓮」及4月27日「越南–花蓮」共計三趟次包機帶來超過600名旅客直抵花蓮參訪旅遊。此行由交通部觀光署駐吉隆坡辦事處邀請的東馬來西亞及汶萊旅行社業者及媒體代表一行共14人，從5月12日至14日陸續在縣內參訪「小京都」將軍府、東大門夜市、A2水岸、March洞、石梯坪、舞鶴茶園、瑞穗溫泉區等地。來訪的旅行社業者們及當地網紅對於花蓮近山又臨海、全境被涵蓋在國家公園及國家風景區之內的自然景觀感到驚艷，並充份感受到花蓮作為南島語族起源的原住民文化特色。

踩線團此行也實地了解花蓮賞鯨、賞星及自行車慢遊等與東馬來西亞及汶萊不同的休閒旅遊特點，並對花蓮在迎接穆斯林遊客的環境與努力感到印象深刻；而透過本次縣府安排與縣內取得穆斯林認證的旅宿及伴手禮業者的交流，也讓他們看到來花蓮深度旅遊的商機。

▲▼花蓮縣政府歡迎東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮由南至北長約137.5公里，全縣13鄉鎮市概分為北、中、南三區，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。除了優美的自然景色外，縣內有精彩多元的活動，搭配的優質住宿、遊程規劃以及伴手禮選擇，是花蓮成為國內外遊客願意一訪再訪的主要原因。

▲▼花蓮縣政府歡迎東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府近期推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，針對國外旅行團提供獎勵金，提供國外自由行旅客住宿及體驗活動費用折抵獎勵，同時與Agoda及KKday合作海外行銷，協助花蓮業者海外行銷宣傳，讓遊客實際到花蓮體驗深度的自然文化和觀光資源，將花蓮打造成國際知名的旅遊目的地品牌。

花蓮縣府表示，將持續藉由踩線、媒合推介會、旅展等各種交流行式，協助促成更多國外業者帶客來花蓮，讓全世界旅客都能深刻感受花蓮永續旅遊的魅力，更積極實現縣長徐榛蔚「花蓮走向世界、世界走進花蓮」的施政願景！

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

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