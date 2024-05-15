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社會 社會焦點 保障人權

露營區老闆私刑打死員工！頭骨凹陷七孔流血　家屬淚：泯滅人性

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣中寮鄉一處露營區11日發生命案，露營區謝姓業者疑不滿張姓員工工作態度，夥同另外3名員工，涉嫌持塑膠椅、水管等10多種工具，將張男活活打死。檢方今天解剖相驗，死者家屬悲慟表示，現在還不敢讓阿嬤知道張男已死，張男體無完膚、頭骨凹陷，死狀悽慘，痛批兇嫌太過殘忍，泯滅人性！

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲檢方今天相驗釐清死因，家屬說死者體無完膚、死狀悽慘，痛批兇嫌泯滅人性。（圖／民眾提供）

張男家屬哭著說，4月底張男曾經回家團聚，沒想到竟是最後一面；家屬說，謝男疑似懷疑張男手腳不乾淨、工作不積極，才痛下毒手，「居然把他打死了還要汙辱他，死者不會說話，做了這麼可惡的事，還想要透過這樣的方式脫罪，真的太過分！」

▲▼ 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投露營區謝姓老闆涉嫌動用私刑打死員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬懷疑，張男長期遭到凌虐，張男體無完膚、頭被打凹，還七孔流血，痛批「到底有什麼深仇大恨，竟然打成這樣？」就算若張男真有偷東西，可以把他趕走、不讓他在那繼續工作，有必要至他於死地嗎？

家屬說，他們12日凌晨接獲警方通知，立刻趕到露營區，卻看見犯嫌在現場燒金紙，因當時是半夜，購買金紙不易，懷疑對方是早有預謀，且犯嫌打死人後還談笑風生，毫無愧疚感，真的很殘忍。

▲▼ 。（圖／記者高堂堯翻攝）

據查，本案發生於11日深夜，露營區業者謝男疑不滿張姓男子（47歲）工作偷懶，找來徐姓、許姓、何姓員工圍毆張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並抄起現場物品當刑具，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具，輪番毆打張男，導致張男當場倒地不起，重傷不治。

警方後續將謝等4人帶回調查，其中1名員工因不想扛責，才說出實情，法院認定4人有勾串逃亡之虞裁准羈押禁見。檢方今天解剖相驗，但婉拒透露死因，避免謝等4人串證。

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