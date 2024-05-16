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大陸 大陸焦點 特派現場

陸推旅行團搭郵輪入境15天免簽　停留區域限沿海省市及北京

▲外籍旅客旅遊團搭郵輪入境大陸可享15天免簽待遇。（圖／翻攝央視）

▲外籍旅客旅遊團搭郵輪入境大陸可享15天免簽待遇。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家移民管理局昨（15）日宣布，自2024年5月15日起，乘坐郵輪來華並經由境內旅行社組織接待的外國旅遊團可從沿海13個郵輪口岸免辦簽證入境，停留時間不超過15天；活動範圍為沿海省（自治區、直轄市）和北京市。

▲外籍旅客旅遊團搭郵輪入境大陸可享15天免簽待遇。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，此前，乘坐郵輪旅遊從天津港入境的旅客，在邊檢環節，需要填寫外國人入境卡、按規定留存指紋生物信息、加蓋入出境驗訖章，如需離開天津前往北京等地觀光旅遊，還需辦理臨時入境許可或者申辦停留證件，平均每名旅客至少要花費3到5分鐘時間辦理相關手續，需辦理臨時入境許可，花費的時間會更長。

▲外籍旅客旅遊團搭郵輪入境大陸可享15天免簽待遇。（圖／翻攝央視）

據了解，除天津及上海等規模較大的郵輪母港外，部分規模較小的郵輪母港很少獲得大型國際郵輪青睞，或停靠時間較短。以青島郵輪母港為例，入港郵輪在青島停留的時間平均只有一天，新政推行後，將對青島等小型郵輪港帶來改變。

大陸文旅部國際交流與合作局副局長石澤毅表示，下階段將豐富入境旅遊產品和服務供給，鼓勵和引導旅遊市場主體針對不同群體的特點，推出相應的入境旅遊產品，設計精品旅遊路線，提供互動體驗項目，提升旅遊公共服務國際化水平，更好滿足遊客旅遊消費需求，「讓外國遊客不僅可以看到最美的中國風景，也能感受中華文化的魅力。」

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