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北市加碼補助！　最高領5200元

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲北市加碼，即日起接受機車駕訓並報名道訓課程，共可獲補助5200元。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

為提升機車騎乘安全，交通部推出機車駕駛訓練補助，台北市在此基礎上加碼，15日起接受機車駕訓並報名道訓課程，共可獲補助5200元。

台北市交通局15日舉行記者會說明機車駕訓補助方案，交通安全科長葉志宏指出，依據台北市交通事故資料，近3年死傷事故車種中，機車占了77%，顯示強化防禦性駕駛觀念的重要性。

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他表示，自民國101年起推動機車考照訓練補助後，統計發現，曾參加駕駛訓練者，肇事風險會較未受訓者降低違規風險35%，肇事風險更降低56%，大大提升上路安全性。

葉志宏說，為鼓勵民眾踴躍報名機車駕訓，交通局今年配合交通部公路局政策，推出3種補助方案，即日起參加駕訓者可獲補助新台幣2600元、報名道訓課程者則可獲補助2400元，兩者皆受訓可獲補助5200元。

葉志宏指出，補助資格不限戶籍地，只要在台北市受訓皆可申請，補助期間至12月6日或額滿為止。

台北市私立聯合汽車駕駛人訓練班副主任李政達表示，道駕課程將由教練前導車、後壓車帶領，利用藍牙耳機向學員說明機車上路常見交通狀況，提升面對突發狀況的應對能力。

大台北駕訓學校業者黃飛發說，道駕課程總長約10個小時，不過國外有許多國家的訓練會長達1個月，相較之下台灣仍有進步空間，期許未來能往場內訓練20小時、道路駕駛5至6小時的目標前進，甚至直接在道路考照。

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