2歲兒站機車踏板「下車誤催油門」　母子暴衝撞超商...驚險畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區一間便利超商，日前發生1名王姓女騎士將機車停放路邊，站在腳踏板的2歲幼童要下車時，不慎誤觸油門，結果連人帶車一路向前衝，直接撞上超商牆柱，造成牆面磁磚脫落，王女留下姓名電話給店家後就離開現場，經超商店員報案，王女目前尚未到案說明。

▲幼童下車時誤觸油門，機車暴衝撞向超商牆柱。（圖／截取自社會事新聞影音）

根據監視器畫面顯示，王女騎車載著幼童，幼童站立在腳踏板上，王女欲將車輛停放在超商前的馬路，未料幼童下車時，用手握住機車油門，往下一滑就催動油門，一大一小連人帶車直直往前衝，撞上超商外的架子及牆柱。

▲▼幼童下車時用手握住油門，導致機車暴衝撞向超商。（圖／截取自社會事新聞影音）

警方調查，王女（36歲）與幼童（2歲）為母子關係，王女於11日晚間7時許，在西屯區成都路一間超商前停車，乘客幼童不慎誤觸油門，造成機車失控往前衝撞店家牆柱；事故造成機車車頭碰損、店家牆柱受損，王女左腳受傷、幼童頭部擦挫傷，幸未波及他人受傷。

▲事故造成店家牆柱受損。（圖／民眾提供）

王女現場跟店家留下姓名、電話後，就離開現場，店員隨後報警處理，王女至今仍未到案說明，不過警方已先由電話聯繫上王女，王女稱將找時間前往派出所說明。

此外，幼童站機車腳踏板部分，已觸犯道交條例第31條第5項、機車附載人員或物品未依規定，將處300元以上、600元以下罰鍰；幼童未戴安全帽部分，將處500元罰鍰。