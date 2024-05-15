　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2歲兒站機車踏板「下車誤催油門」　母子暴衝撞超商...驚險畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區一間便利超商，日前發生1名王姓女騎士將機車停放路邊，站在腳踏板的2歲幼童要下車時，不慎誤觸油門，結果連人帶車一路向前衝，直接撞上超商牆柱，造成牆面磁磚脫落，王女留下姓名電話給店家後就離開現場，經超商店員報案，王女目前尚未到案說明。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲幼童下車時誤觸油門，機車暴衝撞向超商牆柱。（圖／截取自社會事新聞影音）

根據監視器畫面顯示，王女騎車載著幼童，幼童站立在腳踏板上，王女欲將車輛停放在超商前的馬路，未料幼童下車時，用手握住機車油門，往下一滑就催動油門，一大一小連人帶車直直往前衝，撞上超商外的架子及牆柱。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲▼幼童下車時用手握住油門，導致機車暴衝撞向超商。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

警方調查，王女（36歲）與幼童（2歲）為母子關係，王女於11日晚間7時許，在西屯區成都路一間超商前停車，乘客幼童不慎誤觸油門，造成機車失控往前衝撞店家牆柱；事故造成機車車頭碰損、店家牆柱受損，王女左腳受傷、幼童頭部擦挫傷，幸未波及他人受傷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲事故造成店家牆柱受損。（圖／民眾提供）

王女現場跟店家留下姓名、電話後，就離開現場，店員隨後報警處理，王女至今仍未到案說明，不過警方已先由電話聯繫上王女，王女稱將找時間前往派出所說明。

此外，幼童站機車腳踏板部分，已觸犯道交條例第31條第5項、機車附載人員或物品未依規定，將處300元以上、600元以下罰鍰；幼童未戴安全帽部分，將處500元罰鍰。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

北市惡警包庇賭色15年「業者每月進貢數十萬」　副議長2主任涉案

國小變後宮！南投狼校長性侵4女童　一審重判15年8月

真能跑！失聯移工狂奔200米甩掉警　原來是馬拉松好手

紅燈未減速！垃圾車0煞車撞進聯結車...駕駛昏迷送醫　驚悚畫面曝

快訊／高雄劣警淪賭博網站代理商！　林園分局祭2大過免職

快訊／高雄劣警當賭博網站代理商！涉詐欺5重罪　法院裁定羈押

來不及長大！小姊弟被生母用枕頭悶殺　親友摩鐵招魂悲喊：回家了

找到了！瑞芳籍漁船失聯「釣魚台海域」尋獲　平安抵深澳漁港

北竿一家三口車禍！爸重傷滿臉血　海巡獲報馳援後送

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

北市惡警包庇賭色15年「業者每月進貢數十萬」　副議長2主任涉案

國小變後宮！南投狼校長性侵4女童　一審重判15年8月

真能跑！失聯移工狂奔200米甩掉警　原來是馬拉松好手

紅燈未減速！垃圾車0煞車撞進聯結車...駕駛昏迷送醫　驚悚畫面曝

快訊／高雄劣警淪賭博網站代理商！　林園分局祭2大過免職

快訊／高雄劣警當賭博網站代理商！涉詐欺5重罪　法院裁定羈押

來不及長大！小姊弟被生母用枕頭悶殺　親友摩鐵招魂悲喊：回家了

找到了！瑞芳籍漁船失聯「釣魚台海域」尋獲　平安抵深澳漁港

北竿一家三口車禍！爸重傷滿臉血　海巡獲報馳援後送

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

社會熱門新聞

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

快訊／台中28歲男開BMW　凌晨自撞捷運站柱體亡

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

台中28歲男開BMW自撞身亡　母悲傷痛哭

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

即／小姊弟命案3人移送！2寶媽低頭閉眼

即／中和小姊弟初步相驗結果曝　明日解剖追死因

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

律師與詐團合作　竟是檢察官女友出謀策劃！

更多熱門

相關新聞

光陽電動機車168元18個月騎到飽

光陽電動機車168元18個月騎到飽

國內機車大廠KYMCO光陽今（15）日舉辦Ionex Uno創世紀發表會，會中由光陽集團董事長柯勝峯親自揭曉了最新「充換兩用」方案，將台灣為主的換電方式、以及國際流行的充電方式合而為一，讓騎士可以依照自身需求彈性選擇能源補充方式，並在此基礎上推出數款新車，同時帶來單電池168、雙電池498、最高18個月騎到飽的資費方案

在地男富豪砸1億現金　搶當中科西屯路郵局新房東

在地男富豪砸1億現金　搶當中科西屯路郵局新房東

2機車撞救護車4傷　騎士：沒聽到鳴笛聲

2機車撞救護車4傷　騎士：沒聽到鳴笛聲

台中出國更方便！台灣虎航增開日韓航線　單程最低1699元起

台中出國更方便！台灣虎航增開日韓航線　單程最低1699元起

逃犯方青山躲網咖包台　被逮時在玩網路麻將

逃犯方青山躲網咖包台　被逮時在玩網路麻將

關鍵字：

幼童機車超商台中暴衝腳踏板

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面