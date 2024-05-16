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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

▲▼歷任總統特赦紀錄。（圖／記者皮心瑀製）

▲歷任總統特赦紀錄。（圖／記者皮心瑀製）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文原傳出將特赦前總統陳水扁，但最終未果，而攤開我國行憲後歷任總統執政時期，共有7次特赦，人數以已故前總統李登輝最多，特赦了27名因美麗島事件被判有罪的政治犯，而蔡英文任內特赦2次，共3人。

依《赦免法》，總統可行使大赦及特赦之權。大赦是已受罪刑之宣告者，其宣告為無效，而未受罪刑之宣告者，則追訴權消滅，意即被大赦者，在有尚未被判決的罪名之下，才可不再被追訴。我國目前無總統大赦。至於特赦則是受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行，其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。

先總統蔣中正1961年特赦犯過失致死罪，但從事敵後工作有功的陳興、1965年特赦台獨教父彭明敏；之後，李登輝於1990年5月20日就任中華民國第八任總統，並在當天簽下美麗島事件的特赦令，其中林弘宣、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文、黃信介、張俊宏、林義雄、施明德、許信良9人被註明「罪刑宣告為無效」，也就是他們可恢復因被判刑而遭奪的參政權。

到了1994年，國民大會通過第三次憲法修正案，落實民選總統，李登輝成功勝選，期間未再赦免，直到2000年首度政黨輪替，民進黨籍的總統陳水扁上任，於同年12月10日國際人權日特赦因宗教而拒服兵役等19人，還有在抗爭聯福製衣公司桃園八德廠惡性關廠，率失業女工集體臥軌而遭判刑的曾茂興，及捲入新竹市金瑞珍銀樓搶案但平反冤案的蘇炳坤。依總統之特赦令，曾茂興係依《赦免法》第三條前段之規定，以「免除其刑之執行」予以特赦；蘇炳坤係依同條後段之規定，以「其罪刑之宣告為無效」予以特赦。

陳水扁之後連任，再於2007年6月21日，特赦白米炸彈客楊儒門，特赦的內容根據法務部建議，只免除剩餘刑期，仍然保留犯罪紀錄。

2008年國民黨籍總統馬英九上任，任內未有特赦紀錄，而到了民進黨籍總統蔡英文執政，共特赦2次，包括2021年5月20日，特赦持槍械打獵的布農族獵人王光祿，另於2022年4月22日特赦以加菜金宴請軍眷遭判刑的軍官韓豫平、張淯森。

回顧陳水扁案，自卸任後共被起訴10案，其中，龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億案被判有罪，刑期合併執行20年定讞。至於國務機要費因是歷史共業，所以修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，所以還剩下4案，包括二次金改收國泰3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢案。

不過，據了解，因內閣已於16日總辭，在20日之前屬看守階段，即使蔡英文命令特赦陳水扁，行政院及法務部也無法進行副署及完成後續程序，意即蔡英文無法於卸任之前特赦陳水扁。

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