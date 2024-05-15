CR預先整理國際海事組織MSC　108會議將採納的新規定

▲發現貨櫃遺失或漂流在海上的報告內容。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)將於5月15日至5月24日在英國倫敦召開海事安全委員會(MSC)第108屆會議。驗船中心(CR)預先整理本次會議將採納的國際公約修正案重點供海運界參考。

1.新增要求：2028年1月1日後建造總噸位（GT）20,000以上的非液貨船，比照液貨船必須配備「應急拖帶裝置」；

2.強化要求：2026年1月1日後建造的駛上駛下客船，增強火災偵測、錄影監控和滅火系統相關的消防安全要求（並有部分規定追溯至現成船）；

3.新增漁船船員訓練、發證及當值標準章程（STCW-F Code），將為漁船船員的訓練、發證及當值建立明確的標準，2026年1月1日生效；

4.新增貨櫃遺失資訊回報要求：自2026年1月1日起，當船長發現有貨櫃遺失或漂流在海上的情況時，應立即向船旗國、附近船舶和最近的沿岸國報告；

5.因應貨船大型化趨勢，修正國際救生設備章程（LSA Code）有關救生艇筏和救難艇從吊艇架頂部下降至水面速度的規定並規範最大和最小速度限制，以更符合實務情況，2026年1月1日生效。

CR補充，本次會議還將繼續討論海上自主水面船舶（MASS）相關議題並繼續研擬MASS章程草案。依據IMO的時間表，如果各項內容成功達成共識，該章程預計將於今年底的MSC 109會議採納，並於2028年1月1日由建議性章程轉為強制性章程。

為協助我國航運界即時了解國際海事安全的最新動態，CR將於5月25日發布及總結MSC 108次會議重點快報。