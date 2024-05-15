無業男家裡印鈔票「指甲油畫防偽線」夜市變現　至少30張流入市面

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來傳出偽鈔流竄，不少商家清點時發現收到偽鈔後才驚覺受害，累計約有5起案件。鳳山分局接獲民眾報案後展開追查，逮到一名48歲無業柯姓男子在家「自印鈔票」，甚至還拿指甲油畫防偽線，做出偽鈔後拿到夜市進行消費變現，目前流入市面約30餘張，得手約上萬元。

▲無業男「在家印鈔票」，偽鈔流竄高雄遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局接獲民眾報案，有男子持疑似假鈔票詐取財物，經送驗該張紙鈔確認是假鈔。據了解，由於偽鈔紙質明顯不佳，防偽反光也極為粗糙，加上沒有浮水印，很容易發現，因此商家才趕緊報案。

▲▼男子利用印表機在家自印偽鈔，紙質粗糙。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方追查，48歲犯嫌柯姓男子無業在家，竟異想天開，透過自行揣摩嘗試印製假鈔，製程以彩色印表機將紙鈔列印正反面後，再使用指甲油劃線模擬真實防偽特徵製成偽鈔。

據了解，柯嫌已經持續進行了約2個多月時間，使用偽造的假鈔在夜市進行消費變現，目前流入市面約30餘張，得手約上萬元。

▲▼警方組成專案小組追查，逮到柯男。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續立即組成專案小組並報請高雄地方檢察署指揮偵辦。經專案小組調閱監視器追查，鎖定犯嫌動態及住處後，14日下午15時待時機成熟展開拘捕及搜索。

警方在柯男租屋處查獲偽鈔一批（價值約1萬元）、列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。全案已依違反刑法偽造貨幣罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

▲警方在柯男租屋處查獲偽鈔一批（價值約1萬元）、列表機5台、指甲油22瓶。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，可處三年以上十年以下有期徒刑，民眾不要因一時貪念而遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。