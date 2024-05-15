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高雄移民署服務新住民　宣導執行署拍賣會…貨輪也能買

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站15日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站15日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(15)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請婦女權益基金會及性別人才法律資料庫專家，高雄執行分署楊碧瑛分署長擔任講座，介紹執行署拍賣制度及便民措施，並宣導性別平權，防範兒少性剝削，增進新住民朋友們對執行體系及多元族群的認識，共同營造多元公義的友善社會。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站15日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站15日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

楊碧瑛介紹法務部行政執行署全國各分署於每月的第一個星期二下午3點舉行「123全國聯合拍賣會」，每次拍賣會的物品都不同；從3C產品、汽機車、動產、不動產，甚至是貨輪都曾出現過。為了讓新住民們身歷其境，分署長還現場以拍寶幣讓大家舉牌體驗模擬拍賣，場面熱鬧非凡，大家躍躍欲試。

執行署拍賣會所得是國家建設及福利制度的基礎，參與拍賣等於撿好康同時還能做公益。楊碧瑛另說明高雄執行分署官網專區提供之「雲端便利店(線上服務)」，包含申請補發傳繳通知、回傳繳款證明、預約到場分期、預約到府服務、申請改期，及其他多達12項線上服務，讓繳款更加便利，歡迎多加利用。

分署長同時以生動活潑的方式介紹多元性別（英語：sexual and gender diversity）、性別多樣化的概念，臺灣與歐美等先進國家長期推動性別平等與人權，並透過性別主流化政策倡議，為政府部門融入性別平等觀點，108年更成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，充分展現出臺灣的包容與多元精神。

她另表示，臺灣目前實施的性平三法：性別平等教育法、性別平等工作法、性騷擾防治法等，已經深耕各界，這些法令致力於貫徹各領域的性別平等，消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神。另其以近期備受關注的「N號房」兒少剝削問題為例，更點出社會上依然存在很多弱勢族群遭受危害的可能性，全民都應該更關注此項議題及身邊的人，接受多元的觀點和價值，尊重每個人的自主性與人權，才能真正實踐自由平等的精神於生活中。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署是新住民的娘家，並秉持「尊重多元，欣賞差異」的精神提供優質的移民服務，期盼每一位來自不同國家、多元性別的外來移民人士，都能在這塊土地上，展開幸福的生活。

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