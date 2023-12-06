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退休外交官莊恆盛分享國際禮儀　歐洲「貼面禮」對著空氣親吻

▲退休外交官莊恆盛介紹國際禮儀規範。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲退休外交官莊恆盛介紹國際禮儀規範 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

國際旅遊日漸盛行，國人與世界各國人士接觸機會大增，為了避免無謂的誤會及困擾，掌握正確的國際禮儀知識；今(6)日移民署南區事務大隊高雄市第一服務站辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請退休外交官莊恆盛大使擔任講座，介紹國際禮儀規範，並解說不同國家的文化差異。

▲退休外交官莊恆盛介紹國際禮儀規範。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲退休外交官莊恆盛介紹國際禮儀規範。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

莊恆盛表示，國際禮儀是根據西方國家的傳統禮俗、習慣與經驗逐漸演化而成，但也要注意入境隨俗；例如在日本，是不需要支付小費，而且有些地方甚至不允許顧客支付小費；訪問友人家，記得進屋前要脫鞋子並擺放整齊。

在韓國，用餐時要等長輩先動筷，不能把碗端起來吃，而要以口就碗。在歐洲，正確的握手禮必須伸出右手，而Cheek Kissing「貼面禮」是將彼此的臉交錯對著空氣親吻，並同時發出親吻的聲音，不是真的親吻。

莊恆盛並介紹宴會座次安排、尊右原則、行進間引導、電梯進出禮儀，以及酒會、音樂會和舞會等的進出場時機國際禮儀，他表示，良好禮儀有助於人際關係的開拓，更能增進社會氛圍的和諧。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，提供實用的法令知識和福利資訊，讓新住民能更瞭解自身的權益。另因應明年1月13日的總統及立委選舉投開票，再次籲請新住民朋友遇到買票或賄選等不法行為時，除了拒絕外，並請踴躍舉報；檢舉選舉犯罪請洽專線0800-024-099，或重大刑案及國安案件專線0800-566-666，也可撥打高雄市第一服務站或高雄市專勤隊檢舉專線(電話：07-715160或07-236-7524)。

另移民署「新住民培力發展資訊網站」(https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)，整合政府相關新住民資訊，設有最新消息、生活輔導、培力就業、教育文化、醫療福利、資訊服務及基金與會報等七大主題專區，並設立Line官方帳號（ID：@ifitw），供各界與新住民及其家人獲取政府各類資訊，網站資訊實用又多元，歡迎大家多加運用。

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