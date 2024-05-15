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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹市議員、里長北上聲援高虹安　 陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

台北地方法院15日繼續審理新竹市長高虹安涉貪案，在法院外，也有許多高虹安支持者替她加油打氣，除了新竹市里長團外，市議員陳啟源、李國璋也特地到場聲援，另外，網紅DearNaNa甚至以直播方式展現對高虹安的支持，而昔日的韓粉五虎將「貼紙哥」也在臉書發文表達關切。

新竹市議員陳啟源表示，他是新竹市議員，目前看到高虹安在新竹市政的表現，真的是可圈可點、真的很用心在帶領新竹市的各項建設，過去有一些比較緩慢遲緩的狀況，現在高虹安上任一年多來，已經可以看到新竹市政的整個發展。

談到高虹安出庭，陳啟源也強調，他除了特別北上聲援，也呼籲司法界在審理司法案件時，希望不要有政治力介入，好好的把這件事審理完，還高虹安一個清白和公道。同時，新竹市也希望高虹安繼續服務，這樣才是新竹市民之福，「中華民國是一個民主法治的國家，希望司法界人士要高風亮節，不要被政治所牽動，這才是人民百姓之福」。

新竹市議員李國璋表示，我們今天要來幫市長集氣加油，也會全程的陪伴市長來旁聽，有最新進度會再跟大家報告，大家加油，法院裡面呈現的真相，絕對跟檢調釋放給媒體知道的不一樣，所以大家要對高虹安有信心。另外，下禮拜開始新竹市議會就有定期會，市長必須在市政和議會的法案與預算執行進行討論，面對司法這個問題，的確會非常忙碌，接下來時間也會比較緊迫，請大家替她加油。

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

新竹市里長蔡志堅也表示，他上來聲援高虹安很多次，因為新竹市真的需要一個很好的市長來帶領我們，她的表現是真的讓新竹市民有感而發，大家都體會的到，「但是因為政治因素讓我們新竹市卡在艱難的狀況沒辦法好好運作，是新竹市滿可惜的一點」。

蔡志堅指出，政府應該要行政中立，包含法院的部分，司法就是要公正不要偏左偏右，也希望高虹安這個案子能盡快落幕，讓新竹市能回歸平靜。高虹安在這一年四個月上任過程中，表現可說是可圈可點，比以往的市長大步跨出，更有進步，不光只是市政，包含教育界等各領域，她都做的非常用心仔細，因為被官司纏身，還要北上來開庭，她真的比較辛苦，大家都只能盡一份心力，好好地把新竹市照顧好。

至於之前開庭有到場旁聽的「貼紙哥」黃建豪，15日則是在臉書發文表達關心。他表示，高虹安前助理王郁文敢在法庭上公開說出，「檢察官當場說，上面指示一定要起訴高虹安！起訴你們這些助理！」或甚至要她認罪換緩刑不然就重罪，如果她敢說謊，只要檢察官拿出錄音錄影播放，就能打臉她，王郁文是完全可以被檢察官提告的，畢竟法庭上公開發言，人證物證俱全，如果是以證人身份講，甚至可能犯偽證罪。

黃建豪認為，王郁文不可能說謊，那北檢檢察官，就很有可能真的在偵訊中說出了這些令人毛骨悚然、逼供的話，而只好寧願冒著違反刑事訴訟法規定去中斷錄音錄影。「倘若每位助理都經歷了這樣的「不公開」偵訊過程，對面的檢察官告訴你，上面指示我們一定會起訴你，不配合認罪就七年重罪，配合認罪就緩刑全身而退，… 你，會怎麼選？」

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