腸病毒單周再爆近1.8萬人就醫！全國停課達256班　最快月底達高峰

▲台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎說明腸病毒就診人次趨勢圖。（圖／記者張乃文攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒流行中！根據疾病管制署最新統計，上周國內因腸病毒就診接近1.8萬人次，再創10年同期新高，全台停班停課達到256班。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師李秉穎表示，今年腸病毒流行趨勢其實跟往年一樣，5、6月通常為高峰，後續學童放暑假疫情就會漸漸下降。

依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上周（5月5日至5月11日）門急診就診計17,895人次，較前一周（16,564人次）上升8.0%；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。

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疾管署副署長曾淑慧表示，上周國內腸病毒停班課256班，比前一周226班再上升，而腸病毒風險區域，因為上周沒有新增71型輕症與重症個案，分布和前一周相同，新北市、桃園、台中、雲林、屏東、高雄等6縣市8區域。

曾淑慧指出，國內腸病毒仍處流行期，疫情持續上升，預期本月底、下月初達到疫情高峰。而腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，為避免腸病毒透過幼童頻繁互動傳播，籲請家長等幼兒照顧者持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風。

腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，在發病後一周內傳染力最強，預防感染最有效的方法為做好手部衛生與咳嗽禮節，流行期間減少出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息等措施，以降低傳播風險。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。