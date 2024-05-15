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高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」　妹子崩潰！全場傻：好恐怖

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲陌生阿姨拗錢又借手機，甚至刪光通話紀錄。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我的手機現在安全嗎？」一名女網友崩潰表示，在高鐵被一位阿姨纏住借錢，聲稱朋友住院很緊急，事後又改口借手機，過程中，原PO傻傻交出83元與電話，阿姨卻一直拖時間，最後拿回手機後，卻發現通話紀錄被刪光，讓原PO爆傻眼，「我手機會不會被裝監控APP啊？會不會變成攝影鏡頭？」

一名女網友在Dcard表示，昨（14日）早上在高鐵左營要下樓時，冒出一位阿姨，一臉焦急走過來問她有無零錢，說朋友在急診室很緊急，但手機沒電且身上沒有零錢，因此想借錢打公共電話。

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好巧不巧，原PO手上就握著83元，於是就給了阿姨10元，對方狂盧說不夠，「總而言之我83塊全部都給她了！」但鬧劇還沒完，阿姨又問是不是趕，確實，原PO要趕10點的公車，但阿姨卻狂纏表示，「還是你借我手機打這樣比較快」，同時還一邊收起原PO的83塊元。

當下，原PO毫無防備心就交出手機，阿姨隨即走去旁邊打電話，後來又抱怨打不通，眼看公車就快要跑了，「其實那時候的我火已經有點冒起來了」，阿姨終於在56分還給原PO。

原PO也忘了討回83元，所幸最後有趕上公車，車上查看手機時，傻眼的是「阿姨把我通話紀錄全刪了！到底是怎樣？她抓著我的手機到底幹嘛了？我的手機現在安全嗎？我會不會被討債？我會不會被盜號？一瞬間超多問號直接爆出來。」

事後，原PO趕緊報案自保，但員警只想確定有什麼實際損失，雖說83元被拿走了，但原PO更在意手機個資是否被外洩，因此也求助無門。至於阿姨到底打給誰，通話明細也無法馬上列出來，「最晚只能看到4月的，我真的無言了！」

就連下載恢復手機的APP，讓原PO感到離奇的是「結果居然只有從10點以後的紀錄，我真的是傻眼，難不成騙我錢的人還是高級駭客？真的超問號，我現在真的超級無敵焦慮，我手機會不會被裝監控APP啊？會不會變成攝影鏡頭？」因此想詢問到底該怎麼辦？

「我遇到借錢借手機的，一律回覆我幫你打給警察局請他們來協助，目前使用這招到現在還沒有人真的敢讓我打電話的，馬上跑走、「上次才看到一模一樣手法的詐騙文章，記得之後遇到陌生人要借錢借手機的一概不理」、「好恐怖，一定是詐騙」、「她可能想刪她自己打出去的電話號碼不讓妳看，但又不會用，所以才通通刪光比較快」、「起手式就知道在騙，緊急狀況就去找警察，又不是什麼杳無人煙的地方」。

有苦主分享，「之前遇過一個阿嬤騎著三輪車跟我借手機，說迷路什麼的，我借她之後她給我騎著三輪車跑掉，還好她騎很慢...我直接狂罵把她罵回來」。

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