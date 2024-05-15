一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控衝吃！人氣速食品牌「拿坡里」最新限時優惠來了，即日起連22天祭出「8塊炸雞桶買1送1」，且一次就能爽嗑腿排、雞腿，滿足到不行，小確幸趕緊收下。

全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出最新優惠，即日起至6月5日限時22天爽吃「8塊酷滋炸雞桶買1送1」，內含6塊滋汁腿排、2隻酷樂雞腿，口感香脆微辣，罪惡爆表，每桶原價800元，現在特價只要399元。

▲漢堡王3款蜜汁BBQ漢堡買1送1，還有限定套餐優惠。※點圖放大

另，漢堡王近日則推出全新「蜜汁BBQ系列」來了，首推「蜜汁BBQ烤牛堡」，選用火烤純牛肉作為主角，搭配微融起士、生菜和蜜汁BBQ醬，大口咬下超滿足，喜歡酥脆口感的必吃「蜜汁BBQ脆雞堡」，炸至金黃酥脆的脆雞搭配鮮嫩蔬菜、香濃BBQ醬，好吃到不行，最後是「蜜汁BBQ烤腿堡」，鮮嫩多汁的火烤雞腿結合融化起司、鮮甜洋蔥和蜜汁燒烤醬，甜中帶辣的滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式上市。

為慶祝新品上市，漢堡王也特意推出超殺買1送1優惠券，即日起爽吃蜜汁BBQ烤牛堡、蜜汁BBQ脆雞堡、蜜汁BBQ烤腿堡通通買1送1，還有蜜汁BBQ烤牛堡套餐、蜜汁BBQ脆雞堡套餐只要99元，以及119元的蜜汁BBQ烤腿堡套餐，優惠數量有限、售完為止；提醒優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。