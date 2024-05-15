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大陸 大陸焦點 特派現場

陸罕見點名！何時懲戒台灣5名嘴　國台辦：請「拭目以待」

▲▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸國台辦新聞發言人陳斌華，今日首次「罕見」點名非官方身份的台灣5位名嘴。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

大陸國台辦新聞發言人陳斌華今（15）日罕見點名非官方身份的台灣5位名嘴，因透過媒體大肆報導大陸負面、虛假新聞，將受到法律懲處。現場台媒連續追問有無具體作法？陳斌華回答，「請拭目以待」。

陳斌華今日主持例行記者會，首次「罕見」點名台灣名嘴黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑，透過各種媒體管道，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，都將受到法律的懲處。

現場台灣媒體連續提問，「大陸懲戒台獨分子的法律措施，目前最快什麼時候可以出台？」陳斌華回應，「請拭目以待具體措施內容」。

媒體繼續追問，能否說明具體作法是什麼？名嘴和其家屬非官方身份，制裁有什麼實質影響？以及這樣懲戒標準是否讓兩岸民間距離越來越遠？

「相關具體作法，請參考之前發布對於台獨份子懲戒措施。」陳斌華也進一步強調，「輿論不是法外之地，言論自由也不是為非作歹的護身符和擋箭牌。」

陳斌華指出，出台懲「獨」法律措施，針對的是極少數「台獨」分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。

去年8月，大陸中台辦受權宣佈最新一批「台獨」頑固分子實施制裁，名單有蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等台獨人物被列入清單。加上最之前被列入制裁名單的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，有10人「上榜」。

大陸制裁措施包括，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

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