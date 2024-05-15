　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Uber Eats併購foodpanda　王世堅提3疑慮反對：否則要公平會幹什麼！

記者杜冠霖／台北報導

外送平台「Uber Eats」宣布以9.5億美元（約新台幣308億元）現金併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，但還需公平會等主管機關審查。民進黨立委王世堅今（15日）召開記者會並接受媒體聯訪，他表示，此次結合案已達壟斷標準，消費者、外送員及餐飲業權利都會受影響，衝擊國內庶民經濟，且公平會反應慢半拍，這樣的結合不該通過，否則要你公平會幹什麼？

▲▼王世堅 聯訪 Ubereats與熊貓外送合併 要求公平會不能同意此事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

王世堅表示，早在今年3月，德國經濟週刊就有發佈新聞，說foodpanda因為各種營運、收益、賠損問題，打算賣出在台灣事業體，3月就已經發布，但公平會遲遲沒有動作、回應Ubereats跟foodpanda的事業合併。

王世堅指出，這樣的結合很可能會深深影響國內使用外送平台的國人同胞，也會影響到外送平台的工作同仁，甚至影響到外送平台結合的餐飲業者，這些會造成國內庶民經濟不小衝擊，卻遲遲沒有看到公平會有任何合理對應、預備措施，還慢半拍，3月就簽約，昨天案子都送進來了才意識到這件事情。

王世堅強調，昨天下班前，Ubereats併購foodpanda的結合案已經送進公平會審查，公平會竟然說合併可能有壟斷獨佔之嫌，但並未違反公平法，也不表示結合案不會通過，公平會沒有預先防患在先，昨天對這個結合案的公開回答有如外交部的外交辭令，早上馬上要求公平會到立院來。

王世堅提醒兩件事：第一、你是公平會不是外交部；第二、如果沒有辦法捍衛消費者、工作同仁跟餐飲業權益的話，這樣的結合不該通過，否則要你公平會幹什麼？憑什麼還沒受理就說可能沒違反公平法？這種外交辭令大可不必。

王世堅批評，公平會現在才打算開始做公聽會、聽取社會各界的意見，Ubereats跟foodpanda的事業體結合，在國會消費市場前兩名外送平台選擇，Ubereats跟foodpanda市占率合起來將近9成，公平會定義是說8成以上就有壟斷跟獨佔情形，對這樣的結合必須以公平法規範嚴格審查。

對於該結合案，王世堅也呼籲公平會嚴格且公正審查，也要廣聽國內消費者意見，且這兩個外送平台若因為結合，影響到平台服務員工資跟福利時，公平會要有更大的限制：第一、壟斷市場是否會提高消費者手續費收取？第二、對於被併購的foodpanda，服務人員的受雇權跟薪資福利可能受到影響；第三、配合的餐飲業者，也可能被提高佣金抽取，這些最終都可能影響消費者。

王世堅表示，國人同胞高達71％使用外送平台、每年會員成長率都5％以上、高達6成使用民眾平均每單消費300元以上，數字統計後，社會各界才深深感覺到這太可怕，最大的兩家服務平台若未經過相關單位嚴格審查，很可能造成很大傷害，若結合案違背公平法相關規定，也應依法禁止結合，強制要求分設事業、分散營業。

王世堅警告，若硬是不聽公平會裁示的話，可要求轉讓股權，處分部分或全部股權或依法罰款20萬以上、5千萬元以下，不可謂不大，希望公平會應該謹慎審查，也要求相關部會提供配套注意事項。公平會應該拿出決斷力面對。

ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

快訊／打詐將列重點施政項目　賴清德：堅定保障民眾財產

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

快訊／打詐將列重點施政項目　賴清德：堅定保障民眾財產

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

229出生好邊緣、老年年金少領1個月？　勞保局這樣解釋

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

政治熱門新聞

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

陸將懲戒台灣5名嘴　王義川反酸國台辦「該反省」

快訊／陸懲戒台灣5名嘴！　于北辰回應了

快訊／「台灣5名嘴」遭陸懲戒！　「頭號戰犯」黃世聰回應了

嗨喊「光榮的制裁」　李正皓建議國台辦制裁這2人

「台灣5名嘴」被陸列黑名單！家屬連坐　黃瓊慧連喊3字

自稱「林北」引發藍營砲轟　吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

更多熱門

相關新聞

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

昨日傳出外送平台「Uber Eats」宣布以9億5千萬美元現金併購「foodpanda台灣外送事業」！看到有部分人擔心壟斷議題，但在任何一個併購案中，都必須思考的是：「如果那麼好賺，賣方為什麼要賣？」

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats併熊貓…「網紅486提2疑慮」：品質必下滑！

Uber Eats併熊貓…「網紅486提2疑慮」：品質必下滑！

公平會認「Uber Eats併foodpanda」已是獨占：可能不過

公平會認「Uber Eats併foodpanda」已是獨占：可能不過

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

關鍵字：

UberEatsfoodpanda公平會王世堅庶民經濟外送員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面