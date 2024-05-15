Uber Eats併購foodpanda　王世堅提3疑慮反對：否則要公平會幹什麼！

記者杜冠霖／台北報導

外送平台「Uber Eats」宣布以9.5億美元（約新台幣308億元）現金併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，但還需公平會等主管機關審查。民進黨立委王世堅今（15日）召開記者會並接受媒體聯訪，他表示，此次結合案已達壟斷標準，消費者、外送員及餐飲業權利都會受影響，衝擊國內庶民經濟，且公平會反應慢半拍，這樣的結合不該通過，否則要你公平會幹什麼？

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



王世堅表示，早在今年3月，德國經濟週刊就有發佈新聞，說foodpanda因為各種營運、收益、賠損問題，打算賣出在台灣事業體，3月就已經發布，但公平會遲遲沒有動作、回應Ubereats跟foodpanda的事業合併。

王世堅指出，這樣的結合很可能會深深影響國內使用外送平台的國人同胞，也會影響到外送平台的工作同仁，甚至影響到外送平台結合的餐飲業者，這些會造成國內庶民經濟不小衝擊，卻遲遲沒有看到公平會有任何合理對應、預備措施，還慢半拍，3月就簽約，昨天案子都送進來了才意識到這件事情。

王世堅強調，昨天下班前，Ubereats併購foodpanda的結合案已經送進公平會審查，公平會竟然說合併可能有壟斷獨佔之嫌，但並未違反公平法，也不表示結合案不會通過，公平會沒有預先防患在先，昨天對這個結合案的公開回答有如外交部的外交辭令，早上馬上要求公平會到立院來。

王世堅提醒兩件事：第一、你是公平會不是外交部；第二、如果沒有辦法捍衛消費者、工作同仁跟餐飲業權益的話，這樣的結合不該通過，否則要你公平會幹什麼？憑什麼還沒受理就說可能沒違反公平法？這種外交辭令大可不必。

王世堅批評，公平會現在才打算開始做公聽會、聽取社會各界的意見，Ubereats跟foodpanda的事業體結合，在國會消費市場前兩名外送平台選擇，Ubereats跟foodpanda市占率合起來將近9成，公平會定義是說8成以上就有壟斷跟獨佔情形，對這樣的結合必須以公平法規範嚴格審查。

對於該結合案，王世堅也呼籲公平會嚴格且公正審查，也要廣聽國內消費者意見，且這兩個外送平台若因為結合，影響到平台服務員工資跟福利時，公平會要有更大的限制：第一、壟斷市場是否會提高消費者手續費收取？第二、對於被併購的foodpanda，服務人員的受雇權跟薪資福利可能受到影響；第三、配合的餐飲業者，也可能被提高佣金抽取，這些最終都可能影響消費者。

王世堅表示，國人同胞高達71％使用外送平台、每年會員成長率都5％以上、高達6成使用民眾平均每單消費300元以上，數字統計後，社會各界才深深感覺到這太可怕，最大的兩家服務平台若未經過相關單位嚴格審查，很可能造成很大傷害，若結合案違背公平法相關規定，也應依法禁止結合，強制要求分設事業、分散營業。

王世堅警告，若硬是不聽公平會裁示的話，可要求轉讓股權，處分部分或全部股權或依法罰款20萬以上、5千萬元以下，不可謂不大，希望公平會應該謹慎審查，也要求相關部會提供配套注意事項。公平會應該拿出決斷力面對。