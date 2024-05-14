　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

▲王必勝與妻子尤香玉一同出席典禮。（圖／總統府提供）

▲衛福部次長王必勝與妻子尤香玉（左一）出席典禮。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統蔡英文14日頒授衛福部長薛瑞元、前部長陳時中等16人「景星勳章」，感謝執政團隊及防疫團隊為國家社會付出，衛福部次長王必勝更帶著妻子入府接受贈勳，成為亮點。隨後，王必勝表示，掛上勳章的同時，他也暫時結束27年公職生涯，以這樣的榮耀畫下句點，已經非常完美。未來他也計畫朝向不同領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，體驗不同的人生。

王必勝爆出婚外情後，他的妻子任職台北榮總神經醫學中心癲癇科主任，更是亞洲癲癇外科學會理事的尤香玉，多次露面力挺，不離不棄陪伴度過風波，王必勝今日也帶著妻子尤香玉一同前往總統府接受蔡英文頒授「三等景星勳章」，妻子更被外界形容「仙氣滿分」，成為此次典禮的亮點。

事後王必勝則於臉書表示，今日獲蔡總統親自頒授「景星勳章」，心中覺得非常感動和榮耀。感謝蔡總統、蘇貞昌院長、陳建仁院長、陳時中部長、薛瑞元部長，讓他在疫情期間及疫後，有機會發揮專長，為人民服務，跟團隊一起努力渡過各種危機。

▲衛福部次長王必勝獲頒「景星勳章」（圖/翻攝王必勝臉書）

▲衛福部次長王必勝獲頒「景星勳章」（圖/翻攝王必勝臉書）

王必勝表示，雖然免不了身上傷痕累累，但直到現在，每次在公眾場合，都會接受到民眾的鼓勵，或點頭致意、或握手道謝、或合影留念，他知道一定做對了什麼，這一切都很值得。

王必勝指出，掛上勳章的同時，他也要在此暫時結束27年的公職生涯。能以這樣的榮耀畫下句點，對他個人來說是非常完美了。在從事公職的期間，不論是公職醫師的臨床工作、醫院的經營管理、部立醫院體系的發展壯大、疫情間的大小戰役、乃至於衛生福利政策的規劃與執行，他都盡心盡力、勇於任事，也從中學習甚多，並有幸認識許多優秀的好朋友。

最後，王必勝說，未來他也計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生。夥伴們，珍重再見，後會有期。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

修法提案錯2字　徐巧芯「認錯馬上改」被讚爆

人工生殖法草案納代孕　白委讚賴清德

520前夕「15架共機」逾越中線擾台

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

藍控魚果市場案　柯向攤商喊：去抗議

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

朝聖徐巧芯家　四叉貓路權申請通過

更多熱門

相關新聞

王必勝暫別27年公職生涯　6月投入新工作「非醫界領域」

王必勝暫別27年公職生涯　6月投入新工作「非醫界領域」

衛福部現任次長王必勝今（14）日獲總統蔡英文頒授「景星勳章」。他提到，掛上勳章的同時，也要暫時結束27年的公職生涯，但後續規劃會等處理完畢，預計6月會再另外公布，會是朝「截然不同的領域」發展，未來若有需要，也會以民間人士的角度分享自己的看法。

蔡英文授勳陳時中、薛瑞元、朱澤民16人　王必勝獲三等景星勳章

蔡英文授勳陳時中、薛瑞元、朱澤民16人　王必勝獲三等景星勳章

傳蔡英文17日特赦陳水扁　民進黨團毫無所悉：尊重總統職權

傳蔡英文17日特赦陳水扁　民進黨團毫無所悉：尊重總統職權

傳蔡英文將特赦陳水扁　洪孟楷：追回不法所得是最低限度

傳蔡英文將特赦陳水扁　洪孟楷：追回不法所得是最低限度

陳水扁若特赦可全身而退？　法務部：未判決案件不在特赦範圍

陳水扁若特赦可全身而退？　法務部：未判決案件不在特赦範圍

關鍵字：

蔡英文王必勝尤香玉景星勳章衛福部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面