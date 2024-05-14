王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

▲衛福部次長王必勝與妻子尤香玉（左一）出席典禮。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統蔡英文14日頒授衛福部長薛瑞元、前部長陳時中等16人「景星勳章」，感謝執政團隊及防疫團隊為國家社會付出，衛福部次長王必勝更帶著妻子入府接受贈勳，成為亮點。隨後，王必勝表示，掛上勳章的同時，他也暫時結束27年公職生涯，以這樣的榮耀畫下句點，已經非常完美。未來他也計畫朝向不同領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，體驗不同的人生。

王必勝爆出婚外情後，他的妻子任職台北榮總神經醫學中心癲癇科主任，更是亞洲癲癇外科學會理事的尤香玉，多次露面力挺，不離不棄陪伴度過風波，王必勝今日也帶著妻子尤香玉一同前往總統府接受蔡英文頒授「三等景星勳章」，妻子更被外界形容「仙氣滿分」，成為此次典禮的亮點。

事後王必勝則於臉書表示，今日獲蔡總統親自頒授「景星勳章」，心中覺得非常感動和榮耀。感謝蔡總統、蘇貞昌院長、陳建仁院長、陳時中部長、薛瑞元部長，讓他在疫情期間及疫後，有機會發揮專長，為人民服務，跟團隊一起努力渡過各種危機。

▲衛福部次長王必勝獲頒「景星勳章」（圖/翻攝王必勝臉書）

王必勝表示，雖然免不了身上傷痕累累，但直到現在，每次在公眾場合，都會接受到民眾的鼓勵，或點頭致意、或握手道謝、或合影留念，他知道一定做對了什麼，這一切都很值得。

王必勝指出，掛上勳章的同時，他也要在此暫時結束27年的公職生涯。能以這樣的榮耀畫下句點，對他個人來說是非常完美了。在從事公職的期間，不論是公職醫師的臨床工作、醫院的經營管理、部立醫院體系的發展壯大、疫情間的大小戰役、乃至於衛生福利政策的規劃與執行，他都盡心盡力、勇於任事，也從中學習甚多，並有幸認識許多優秀的好朋友。

最後，王必勝說，未來他也計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生。夥伴們，珍重再見，後會有期。