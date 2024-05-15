中資企業買地「挖礦」緊鄰美軍基地　拜登下令120天內出售

▲懷俄明州華倫空軍基地（Francis E. Warren Air Force Base）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登13日以擔心間諜活動為由，要求擁有中資背景的加密貨幣礦場MineOne，在限期的120天內，出售其在懷俄明州美國空軍基地附近的土地。

根據BBC報導，MineOne在2022年6月與其他公司合資購買了懷俄明州華倫空軍基地（Francis E. Warren Air Force Base）附近的一處土地，計劃用於加密貨幣挖礦業務。

白宮指出，中國公民持有MineOne的多數股權，因此要求其在120天內出售該處地產，「外資擁有的地產靠近戰略導彈基地，專門的外國設備存在於當地，可能會促使監視和間諜活動發生，構成國家安全風險。」

據了解，華倫空軍基地是能裝載裝載核彈頭的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈存放地，而MineOne擁有的地產距離該基地僅1.6公里。

白宮還指出，MineOne在未經美國外國投資委員會（CFIUS）批准的情況下，收購了上述地產並開始營運，官方是收到民眾檢舉後才注意到這筆交易；目前CFIUS認定，這次的土地收購涉及國家安全。