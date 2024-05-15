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第13位諾貝爾文學獎女性得主孟若逝世　享耆壽92歲

▲加拿大女作家孟若辭世。（圖／翻攝X）

▲加拿大女作家孟若辭世。（圖／翻攝X）

文／中央社

2013年諾貝爾文學獎得主、加拿大女作家艾莉絲．孟若（Alice Munro），5月13日晚間在加拿大安大略省的安養院過世，享耆壽92歲。

孟若11歲立志當作家，生前以短篇小說聞名，被譽為「當代短篇小說大師」。她是第13位榮獲諾貝爾文學獎的女性作家，也是首位獲此殊榮的加拿大人。2009年，她獲得曼布克國際獎（The Man Booker International Prize）。

加拿大環球郵報（The Globe and Mail）今天報導孟若過世新聞時指出，她生前罹患失智症至少十多年，家人也證實了孟若辭世的消息。

孟若1931年7月10日出生，10多歲時就開始寫短篇小說，而後取得獎學金就讀西安大略大學（University of Western Ontario）。

1968年，時年37歲的她發表第一部短篇小說集「幸福陰影之舞」（Dance of the Happy Shades），贏得加拿大總督文學獎小說首獎（Governor General’s Literary Award for English language fiction），這部處女作讓她一舉成名。

1978年，孟若另一部小說「妳以為你是誰？」（Who Do You Think You Are？），讓她再次獲得加拿大總督獎。

孟若生前共推出14部暢銷小說集，獲得3項總督獎和2項吉勒獎（Giller Prizes）。她的作品常被拿來跟許多偉大的短篇小說家相比。由於她的小說常使用第二人稱，與俄羅斯小說家契可夫（Anton Pavlovich Chekhov）很相似，為她博得「加拿大契可夫」雅譽。

新加拿大圖書館（New Canadian Library）出版社前總編輯史坦斯（David Staines）教授與孟若相識40多年，既是朋友又是同事。他說：「孟若是當今世界最偉大的短篇小說作家之一；她的一生證明了文字之美。」

孟若的文字充滿洞察力，觀察細微且充滿懸念。隨著孟若年齡漸增，她的小說故事對於人生和愛情的看法日益複雜，大批粉絲持續擁抱她的作品，再三品味細讀，作為自我人生和愛情的見證。

她的朋友、小說家鄂卡特（Jane Urquhart）表示：「孟若在親密關係和友誼方面有著真正天賦，她的溝通技巧尤其迷人。她對自己的人類同胞深感興趣，理解人類是她畢生的志業。」

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