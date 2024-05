189人客機「噴火球」狂燒！乘客走機翼跳滑梯逃生　驚險畫面曝

▲ 客機噴出火球,乘客緊急逃生。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架客機降落後噴出火球、竄出黑煙,機組員趕緊引導乘客利用緊急滑梯逃生,所幸未造成人員傷亡,驚險過程全被監視器拍下。

綜合《紐約郵報》等美媒,這架達美航空604號航班自墨西哥坎昆出發,4月6日晚間約9時35分飛抵華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場(SEA),但將飛機接上航廈電網後發生問題,機頭駕駛艙下方突然噴出火球。

機場發言人庫柏(Perry Cooper)說明,這架空中巴士A321客機插電裝置短路,導致駕駛艙正下方起火,頓時火花四濺,機師聞到煙味後趕緊通知機組員,打開緊急逃生滑梯。

Delta Flight 604 on Monday last week caught on fire starting in the nose of the aircraft.



It had just landed and taxied to a stop in Cancun, Mexico.



The plane then had to be evacuated.



