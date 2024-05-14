189人客機「噴火球」狂燒！乘客走機翼跳滑梯逃生　驚險畫面曝

▲ 客機噴出火球，乘客緊急逃生。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機降落後噴出火球、竄出黑煙，機組員趕緊引導乘客利用緊急滑梯逃生，所幸未造成人員傷亡，驚險過程全被監視器拍下。

綜合《紐約郵報》等美媒，這架達美航空604號航班自墨西哥坎昆出發，4月6日晚間約9時35分飛抵華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場（SEA），但將飛機接上航廈電網後發生問題，機頭駕駛艙下方突然噴出火球。

機場發言人庫柏（Perry Cooper）說明，這架空中巴士A321客機插電裝置短路，導致駕駛艙正下方起火，頓時火花四濺，機師聞到煙味後趕緊通知機組員，打開緊急逃生滑梯。

Delta Flight 604 on Monday last week caught on fire starting in the nose of the aircraft.



It had just landed and taxied to a stop in Cancun, Mexico.



The plane then had to be evacuated.



00:18 Fire

01:55 Evactuation



Did Delta’s DEI policies cause this?



@JeremyHarrisTV pic.twitter.com/gehB2VV3oq — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) May 14, 2024

監視器影片可見，飛機機頭下方突然噴出一團火球，起火燃燒後不斷有黑煙竄出，火花還噴到地面上，約80秒後緊急滑梯陸續放下，接著緊急逃生門被打開，開始有乘客走到機翼上，再從滑梯滑下到地面。

搭乘這班飛機的西雅圖軟體工程師梅農（Ashwin Menon）回憶，當時人們難免驚慌，走到逃生出口的走道有些擁擠，但整體來說疏散過程很順利，「幾分鐘內所有人都出來了」。

機上189名乘客中有2/3利用滑梯疏散，其餘則是已經走空橋下機。火勢很快就自動熄滅，但西雅圖消防部門仍到現場針對傷員進行評估，所幸沒有人需要送醫。庫柏表示，達美航空機組員訓練有素，反應非常謹慎，值得稱讚。

航空公司則回應，「我們出於謹慎使用滑梯，機上乘客從飛機後半部下機」，「這架飛機現已停止服役，正進行檢查與維護」，短路的電線已經修復，目前正常運作。至於起火確切原因仍在調查，美國聯邦航空總署（FAA）對此尚未回應媒體置評請求。