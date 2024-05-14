新北破百師生食物中毒　餐盒揪出「沙門氏桿菌」

▲裕德國際學校師生活動當天所食用的午餐餐盒，被驗出沙門氏菌。（圖／翻攝台中市政府網站）



記者游瓊華／台中報導

新北市裕德國際附設小學共266人於5月7日至台中市新社區進行校外教學，吃了外訂餐盒，卻出現集體上吐下瀉情況。台中市衛生局今天表示，經確認檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性，人體檢體尚在檢驗中，另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌，已檢附相關資料，依涉違反食品安全衛生管理法規定移送司法偵辦。

台中市食品藥物安全處表示，裕德國際到新社區戶外教學時，師生們中午12時食用外購餐盒，其中多人於同日13時30分起陸續出現不適症狀。食安處接獲通報後，當日立即啟動疑似食品中毒調查，現場採集食餘檢體1件、環境檢體3件及人體檢體14件，其中食餘檢體(餐盒)今(14)日確認檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性，人體檢體尚在檢驗中，另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌 ，已檢附相關資料，依涉違反食品安全衛生管理法規定移送司法偵辦。

有關家長要求場域停業，農業局表示，經查該場域非農業局輔導休閒農場，而是台灣休閒農業發展協會依據「特色農業旅遊場域認證委員會訂定要點」認定的特色農業旅遊場域，農業局已向該會反映家長提出的環境衛生問題，要求業者加速改善。