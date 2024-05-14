「想嚐處女味道」！男友欲性侵女兒　她口愛後狠咬生殖器吞下肚　

▲女子為保護女兒不被男友性侵，在為男友口愛後狠咬生殖器吞下肚。（示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸四川成都近日一場判決內容，引發關注。一名現年54歲女子劉應鳳，在2021年發現男友欲性侵她的女兒，還說「要嚐處女的味道」，引發劉女不滿，於是決定展開「報復行動」保護女兒。劉女先為男友口愛後，讓他達到高潮，再一口咬斷生殖器還吞下肚。當地法院於4月21日作出判決，判處劉女有期徒刑6年。

據成都市武侯區人民法院的判決書顯示，劉女交往的蕭姓男友，曾兩次試圖打算性侵她的女兒，還直呼「要嚐嚐處女的味道」。不僅如此，男友也曾經騷擾過劉女的弟媳，還拿出1200元人民幣（約新台幣5376元）試圖性侵劉女弟媳，但弟媳反抗成功，並將此事告訴劉女。

劉女忍無可忍，於是在2021年3月28日、即蕭男生日這天採取行動。劉女先是給蕭男喝下摻有安眠藥的豆奶，待蕭男睡去後，劉女開始為蕭男口愛，讓蕭男的下體達到高潮而勃起，接著劉女直接狠狠咬斷蕭男的生殖器並吞下肚。

據悉劉女後來自行叫救護車，讓蕭男送醫急救，自己也向警方承認犯行。劉女供稱，當時因為醉酒，用力過猛才將對方的生殖器咬斷，然後又誤以為是精液而吞入肚中，結果發現口中感到很鹹，才知道是血液，這時才清醒過來，於是立即報警。

不過案情也顯示，劉女患有憂鬱症，並伴隨幻聽、被害妄想等精神症狀，故評定對犯案負部分刑事責任能力。法院認定鑑於案件情節，結合認罪悔罪表現，判處劉女有期徒刑6年。

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