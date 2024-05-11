首談醫療改革！準衛福部長邱泰源揭3原則　盼未來病人替醫師上街頭

▲準衛福部長、北市醫師公會智庫召集人邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保制度創造民眾高滿意度，但是醫療環境出現血汗醫護、缺藥等情況，近期健保保障點值等議題更受到關注。準衛福部長邱泰源今(11日)提出醫療改革三大原則，並表示「希望有一天不是醫師出來站街頭，不是醫師的夫人出來站街頭，而是病人出來替醫師上街頭」，當民眾為醫療人員爭取權益，才是全體民眾的幸福。

台灣健康經濟學會與中華民國醫師公會今日舉辦「健保永續、健康台灣」研討會，醫師公會理事長周慶明表示，準總統賴清德表態「健保到了非改革不可的地步」，因為健保實施30年、總額實施20幾年，是民眾滿意度最高的公共政策，台灣醫療也常常在世界排名第一，但大家心知肚明，這是長期建築在低總額、低點值的血汗基礎上，政府對於人民健康投資要加強。

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邱泰源出席致詞時則表示，他今天不針對主題評論，並幽默提到「一評論就會被記者寫出去，我是來學習的」。他回顧過往，自己是家醫科醫師，在台大發展很多專業，例如臨床藥師，當初沒有一個科別要幫助他們，只有家醫科，後來臨床藥師發展到全國，臨床心理師也是他們團隊協助發展，物理治療師也常常幫他上課。

邱泰源說，「中華民國裡有這樣兼顧醫事人員發展的醫師，恐怕除了我以外也沒有太多人了。不要誤解我不關心醫事人員，因為我和宋瑞樓老師學習的精神就是以人民為本。」

邱泰源參與醫師公會多年，他強調，醫療改革有三大原則，分別是「醫療品質要維繫」、「醫事人員有尊嚴，專業發揮」以及「讓醫療院所順利運轉」。

邱泰源指出，「希望有一天不是醫師出來站街頭，不是醫師的夫人出來站街頭，而是有一天是病人出來替醫師上街頭」，希望民眾為醫療人員爭取權益，這才是他們的幸福、全體民眾的幸福。

準衛福部次長呂建德表示，他過去在德國也是研究德國健保，醫療政策重要是三原則，首先就是社會團結、社會互助。台灣健保結合德國社會保險制跟加拿大的單一保險人制度(Single-payer System)，創造台灣在支付上有效控制，當然現在也有些問題，過了30年需要相關檢討。

呂建德接著點出，第二原則就是補充原則，全人、全家庭、全社區的照護；第三就是互相妥協跟協商，總額支付就是在這原則下進行，他認為這是台灣健保邁向下一個10年、30年非常重要的原則。

藥師出身的民進黨立委陳昭姿則向邱泰源喊話，「你一定要忘記醫師公會理事長的身份，要做全民的部長。」她說，要照顧每個病人、每個領域一起工作的人，配套就是落實分級醫療，而保障點值之後，醫院有盈餘也應該要改善職場環境，醫護薪酬應該要適度調整，另也要處理藥價差、指示藥退出等議題。