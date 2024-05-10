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近3成女醫師懷孕仍值大夜！工會調查揭歧視困境　衛福部將修法保障

▲▼台北市醫師職業工會召開「女醫懷孕遭歧視，職場性平要落實」記者會，由左至右為台北市醫師職業工會代表醫師黃茵婕、民進黨立法委員范雲、黃捷。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北市醫師職業工會召開「女醫懷孕遭歧視，職場性平要落實」記者會，由左至右為台北市醫師職業工會代表醫師黃茵婕、民進黨立法委員范雲、黃捷。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

母親節不快樂！北市醫師職業工會公布最新醫界性別友善調查，結果發現有高達67.5%女醫師受到性騷擾，但絕大多數不敢進行申訴，且有27.3%的女醫師即使懷孕了以後仍需要夜間工作，醫療職場存在嚴重「性騷防治補救」與「友善母性保護」的缺失。衛福部強調，後續《醫療法》將設勞動專章，會有懷孕醫師工作保障內容。

台北市醫師職業工會代表、醫師黃茵婕說明，工會曾於2018年進行醫界性別友善調查，指出醫療職場當中普遍的性騷問題，甚至有禁孕規定，在講求性別平等、少子化成為國家危機的當代社會顯得相當荒唐。6年之後醫師工會重啟調查，今日公布階段性調查結果，在去年廣傳的「Metoo」爭議之後，更加凸顯其重要性。

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黃茵婕指出，本次調查有近300名女性醫師、醫院學生接受調查，結果發現，女性醫師比男性更容易遭受性騷擾，有67.5%反映有受到性騷擾經驗、但進行申訴僅3.2%，至於男性有22.7%反映有遭性騷擾經驗，但無人申訴。

進一步分析沒有申訴的原因包含「筋疲力竭」、「缺乏證據」以及「不信任申訴機制效果及保密性」，在標榜血汗與師徒制的醫療職場更顯艱難。

性別天花板在醫院特別明顯。調查發現，有59.5%女醫師在應聘時曾被詢問結婚與生產問題，甚至有15%曾被明暗示不得懷孕，自覺因性別影響僱用或升遷的比例也以女性較高；另雖然勞基法嚴格禁止，但有27.3%的女醫師即使懷孕了以後仍需要夜間（晚間10點至清晨6點）工作。

▲▼台北市醫師職業工會代表黃茵婕醫師說明醫界性別友善調查。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北市醫師職業工會代表黃茵婕醫師說明醫界性別友善調查。（圖／記者洪巧藍攝）

黃茵婕分享，曾有工會會員申訴縱使懷孕了以後單位主管仍堅持排夜班，或者給予許多刁難、讓她感受到人情壓力，只得挺著肚子配合夜間出勤；過去接受性騷擾申訴的經驗，年輕醫師反映非常擔憂影響未來升遷與專科醫師資格取得，也深感沒有辦法在繁忙的工作中擠出時間蒐集證據，更何況尚需擔憂同單位同事眼光。

另外，由於目前僅有住院醫師適用勞動基準法，懷孕的住院醫師若不想在夜間值班，僅能依靠勞基法第51條與職安法第31條的低度保障；而非住院醫師則是不在勞基法保護範圍中。當醫院提出夜間值班的要求，不管是住院或是主治醫師，也大多不敢拒絕，縱使懷孕也只能被迫在夜間值班，已嚴重侵害其健康權，實有檢討必要。

醫師工會提出兩項訴求，包含：嚴格規範院內性騷案性平事件調查委員需設立外部專家，消弭醫療工作者對於申訴機制的不信任、現行0法規保障的受僱醫師，政府應立即修正《醫療法》勞動專章，嚴格規範懷孕女性醫師夜間工作事宜。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，現行懷孕女性醫師相關權益在性別平等法有相關規範，且和醫院評鑑進行連動；而衛福部也正在針對《醫療法》勞動權益專章草案進行規劃，已納入懷孕醫師工作相關保障內容，初步規劃若違反醫師意願要求排夜班，可處分醫療機構2萬到10萬，並可按次連續處分。目前衛福部版本已經完成，將於520新內閣上任後盡快送至行政院。

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