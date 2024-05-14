香油錢、點光明燈哪個能抵稅　4種常見捐贈列報錯誤情況

▲懂得節稅之道，可以幫自己合法的少繳一點。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著五月報稅季節到來，許多人面對綜合所得稅申報時，可以列舉扣除的項目就盡量報上去，幫自己節稅省錢，少繳一點，其中捐贈抵稅是一種常見的方式，不過像是社團入會費、在寺廟捐的香油錢或安太歲、點光明燈，是否都算捐贈？《節稅的布局（修訂版）》一書中，針對4種常見的捐贈列報錯誤情況作說明。以下精選書摘。

作者：信達聯合會計師事務所所長胡碩勻

書名：《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●精選書摘

也許你會問：繳社團入會費、去廟裡捐贈香油錢，甚至安太歲、點光明燈算不算捐贈？以下介紹常見的捐贈列報錯誤情況：

1. 入會費：

許多參加國際扶輪社或獅子會的朋友都以為，所屬社團是公益性質的，所以繳給社團的錢都可以當作捐贈扣除。其實會員、社員繳交的年費、入會費等性質的款項，屬於組織營運所需支出，不一定用在公益捐贈上，故不屬於捐贈性質。

我身邊真的就有扶輪社友表示曾被國稅局挑出來剔除過，因此正確的做法，應該明確分出哪些是捐贈性質，而且要留有收據，才能安全抵稅。

2. 安太歲、點光明燈：

王媽媽每個月都會去廟裡拜拜，有時候會捐點香油錢，每年更是依照廟方建議，幫家人安太歲及點光明燈，並認為只要是廟方給的收據，都能拿去抵捐贈扣除額，但其實這是有問題的。

實際上，部分民眾無償捐贈合法立案的寺廟，如捐贈香油錢並取得收據，可以列舉扣除，但金額同樣不能超過所得額的20％。但是在寺廟安太歲、點光明燈、文昌燈、設塔位等祈求順遂福氣，因具有對價關係（按：從法律上看，是一種等價有償的允諾關係）之支出，並不屬於無償捐贈性質，所以不得列報捐贈扣除額。

3. 捐贈協會節稅：

吳先生從2006 年到2009 年，每年皆捐贈約20 萬至30 萬給○○研究暨推廣協進會，並於申報綜合所得稅時，列舉該捐贈金額打算扣除。而該協進會宗旨為發揚保險互助精神、培植保險管理人才，以及促進國際間保險知識交流、提升保險業形象，使保險業蓬勃發展……捐款者還可以參加聯誼及學習該協進會所舉辦的課程。

然而，國稅局查核該協進會的支出項目，大多數為業務推廣費、會議費、汽車修繕費、燃料費、聯誼活動費等，其中業務推廣費的內容實為：花費海內外旅遊住宿、禮品、餐飲、直銷保健食品、電子產品、網路購物、商品禮券、眼鏡、珠寶、寢具用品等。這些費用大都先由會員以個人支出墊款，再申請代墊款項之核銷，因此吳先生不得以捐贈協會，列報捐贈扣除額。

4. 捐寶物、古董節稅：

2012 年8 月有一則新聞標題是：「捐龍袍節稅，律師虧千萬。2.1 億文物貶為2,700 萬」，這則新聞表示，有位許律師在2004 年，與翁姓文物收藏家協議「捐寶節稅」，由許律師支付1,600 萬給翁姓收藏家，翁姓收藏家再把清朝道光皇帝的龍袍等文物捐給國父紀念館，讓許律師以捐贈人名義申報抵稅。

但之後監察院調查發現，民眾低價取得少數民族服飾，捐贈國父紀念館，卻聲稱價值高達新臺幣2.1 億，館方未詳查就直接發高額鑑價證明書，讓民眾以「假捐贈之名，行漏稅之實」，教育部及國父紀念館遭到糾正。國父紀念館表示，後來核發的文物捐贈證明為2,780 萬，捐贈人內部也不同調，想要撤銷捐贈，最後法院則判國父紀念館勝訴。

由此可知，當初翁姓收藏家及許律師若老老實實以實際的文件價值給付價金，取得的捐贈收據也是該鑑價金額，並以此金額認列抵稅，一切就沒有問題，只不過如果是這樣，許律師應該就不會花上千萬去捐獻了吧。

★本文經任性出版授權，節錄自《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》一書。