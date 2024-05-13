捐款抵稅必看　搞懂七大捐贈類別扣抵規定上限

▲五月報稅季又到了，報稅第一天遇勞動節湧現人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

捐款不僅可以幫助他人，還可以合法節稅，在一定程度上減輕個人稅負，但不是所有捐贈都能抵稅，《節稅的布局（修訂版）》一書中提到，要避免認列方式出錯，了解捐贈的類別很重要，一般來說，捐贈類別分為7種，每個項目都有其扣除規則和上限，在報稅時應詳細了解，以免造成不必要的稅務糾紛。以下精選書摘。

作者：信達聯合會計師事務所所長胡碩勻

書名：節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。

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●精選書摘

有許多人因所適用的所得稅率高（賺太多錢，稅率當然高！），寧願把錢捐給慈善機構，也不願多繳稅給政府。更棒的是，捐贈除了可以節稅，還可同時得到利他愛心的美名及付出貢獻的成就感。

然而，可以抵稅的捐贈項目種類繁多，各個扣抵的規定上限皆不相同，導致民眾經常搞錯認列方式，或時有所聞有人虛報捐贈金額，遭國稅局要求補稅罰款，因此認識捐贈類別非常重要。一般捐贈類別分為7 種：

1. 教育、文化、公益慈善機關團體、公益信託：只要捐贈的對象有經過主管機關登記立案，皆可以列舉捐贈扣除，不過有金額的上限，不得超過綜合所得總額的20％。另外，2019 年起綜合所得額中，如有薪資收入，則其薪資收入係以薪資收入減除「薪資特別扣除額」或「舉證費用核實金額」之餘額為所得額，故此一修法會使捐贈限額受影響。

2. 政府、國防、勞軍：根據《所得稅法》第17 條規定，把錢捐給政府、行政法人、國防、勞軍並不受金額限制，均可核實認列，這樣一來你才會願意多捐點。

3. 具文化價值文物、古蹟維護：依《文化資產保存法》規定，出資贊助維護或修復古蹟古物等文化資產者，均可核實認列，跟捐給政府一樣無上限。

4. 政黨、政治團體、擬參選人：每年選舉時刻，許多民眾會捐贈「政治獻金」給政黨或參選人。政治捐獻的規定很複雜，依《政治獻金法》規定，原則上扣除限額比例是綜合所得總額的20％，且對政黨的捐贈，其得票率要超過1％ 者才能計入列舉扣除額。該年度未辦理選舉者，以上次選舉的得票率為準。最近一次（2024 年）選舉得票率1％ 以上的政黨，只有民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量。其餘政黨，即使民眾好心捐贈，也不能列報扣除，詳見下頁圖表1-7。

5. 私立學校：基本上捐給私立學校的扣除限額比例，是綜合所得總額的20％，但根據《所得稅法》規定，透過「私立學校興學基金會」這個機構代捐，並指定要捐給哪所私立學校，扣除額的限制可以提高至綜合所得總額的50％，如果不指定捐給哪間學校，則可以全額抵扣，沒有金額限制。

6. 公立學校：公立學校算是政府的組織單位，扣除金額一樣沒有上限，所以很多企業家會大手筆捐建一棟圖書館給學校，除了出自善心，其實也是一種節稅的布局。

7. 運動員：近年政府為支持運動產業發展，鼓勵國人對運動員捐贈。依照《運動產業發展條例》規定，透過中央主管機關設置的專戶，對指定特定運動員的捐贈，可減除金額以不超過綜合所得總額20％為限。若捐贈對象並未指定特定運動員，則扣除金額沒有上限。但若該特定運動員是捐贈者的配偶或為二親等內血親、姻親關係的話，不得扣除。

★本文經任性出版授權，節錄自《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》一書。