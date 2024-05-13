　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捐款抵稅必看　搞懂七大捐贈類別扣抵規定上限

▲報稅第一天遇勞動節湧現人潮▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲五月報稅季又到了，報稅第一天遇勞動節湧現人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

捐款不僅可以幫助他人，還可以合法節稅，在一定程度上減輕個人稅負，但不是所有捐贈都能抵稅，《節稅的布局（修訂版）》一書中提到，要避免認列方式出錯，了解捐贈的類別很重要，一般來說，捐贈類別分為7種，每個項目都有其扣除規則和上限，在報稅時應詳細了解，以免造成不必要的稅務糾紛。以下精選書摘。

作者：信達聯合會計師事務所所長胡碩勻
書名：節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●精選書摘

有許多人因所適用的所得稅率高（賺太多錢，稅率當然高！），寧願把錢捐給慈善機構，也不願多繳稅給政府。更棒的是，捐贈除了可以節稅，還可同時得到利他愛心的美名及付出貢獻的成就感。

然而，可以抵稅的捐贈項目種類繁多，各個扣抵的規定上限皆不相同，導致民眾經常搞錯認列方式，或時有所聞有人虛報捐贈金額，遭國稅局要求補稅罰款，因此認識捐贈類別非常重要。一般捐贈類別分為7 種：

1. 教育、文化、公益慈善機關團體、公益信託：只要捐贈的對象有經過主管機關登記立案，皆可以列舉捐贈扣除，不過有金額的上限，不得超過綜合所得總額的20％。另外，2019 年起綜合所得額中，如有薪資收入，則其薪資收入係以薪資收入減除「薪資特別扣除額」或「舉證費用核實金額」之餘額為所得額，故此一修法會使捐贈限額受影響。

2. 政府、國防、勞軍：根據《所得稅法》第17 條規定，把錢捐給政府、行政法人、國防、勞軍並不受金額限制，均可核實認列，這樣一來你才會願意多捐點。

3. 具文化價值文物、古蹟維護：依《文化資產保存法》規定，出資贊助維護或修復古蹟古物等文化資產者，均可核實認列，跟捐給政府一樣無上限。

4. 政黨、政治團體、擬參選人：每年選舉時刻，許多民眾會捐贈「政治獻金」給政黨或參選人。政治捐獻的規定很複雜，依《政治獻金法》規定，原則上扣除限額比例是綜合所得總額的20％，且對政黨的捐贈，其得票率要超過1％ 者才能計入列舉扣除額。該年度未辦理選舉者，以上次選舉的得票率為準。最近一次（2024 年）選舉得票率1％ 以上的政黨，只有民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量。其餘政黨，即使民眾好心捐贈，也不能列報扣除，詳見下頁圖表1-7。

5. 私立學校：基本上捐給私立學校的扣除限額比例，是綜合所得總額的20％，但根據《所得稅法》規定，透過「私立學校興學基金會」這個機構代捐，並指定要捐給哪所私立學校，扣除額的限制可以提高至綜合所得總額的50％，如果不指定捐給哪間學校，則可以全額抵扣，沒有金額限制。

6. 公立學校：公立學校算是政府的組織單位，扣除金額一樣沒有上限，所以很多企業家會大手筆捐建一棟圖書館給學校，除了出自善心，其實也是一種節稅的布局。

7. 運動員：近年政府為支持運動產業發展，鼓勵國人對運動員捐贈。依照《運動產業發展條例》規定，透過中央主管機關設置的專戶，對指定特定運動員的捐贈，可減除金額以不超過綜合所得總額20％為限。若捐贈對象並未指定特定運動員，則扣除金額沒有上限。但若該特定運動員是捐贈者的配偶或為二親等內血親、姻親關係的話，不得扣除。

節稅的布局（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，節錄自《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》一書。

ET快訊
今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉

離鄉工作「月薪5萬」卻成月光族　他曝光開支嘆：在貧窮線掙扎

新北圖書館徵才27K「須放棄雙重國籍」　過來人曝內幕！館方回應了

蟑螂太多「她用1神器」消滅整個家族　照片驚呆網：多到可以炒菜了

好市多沙拉悄悄漲價！「每份198元」會員傻眼：濃湯也變少了

今年7月！新加坡樟宜機場自動通關最快15秒　 人工智慧上陣不用看護照

6／14數百萬人齊聚「麥加朝聖」　疾管署3點示警：當地流行2傳染病

北市「餃界LV」常青餃子館驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉

離鄉工作「月薪5萬」卻成月光族　他曝光開支嘆：在貧窮線掙扎

新北圖書館徵才27K「須放棄雙重國籍」　過來人曝內幕！館方回應了

蟑螂太多「她用1神器」消滅整個家族　照片驚呆網：多到可以炒菜了

好市多沙拉悄悄漲價！「每份198元」會員傻眼：濃湯也變少了

今年7月！新加坡樟宜機場自動通關最快15秒　 人工智慧上陣不用看護照

6／14數百萬人齊聚「麥加朝聖」　疾管署3點示警：當地流行2傳染病

北市「餃界LV」常青餃子館驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

美國安顧問：華府不認為加薩發生種族滅絕

海盜164公里火球狀元認愛！　「美國第一美少女」擁1200萬粉絲

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

女賊潛豪宅褲子遭勾　下半身裸露糗變笨賊

生活熱門新聞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

坐高鐵看n次「自由座旅客」被勸導！全場秒嘆

蟑螂太多　她用1神器消滅整個家族

明天陽光露臉回溫「周四最冷狂掉10度」　氣象署：下周又有鋒面

LINE「最強功能」一票人每天用！

好市多沙拉又漲價！會員傻眼：濃湯也變少了

「餃界LV」驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

除毛師PO「除毛部位照」開批客人　眾人炸鍋

新北圖書館徵才須放棄雙重國籍　館方回應了

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

看丈夫回家就煩！人妻願：希望老公過勞死

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

更多熱門

相關新聞

報稅季來了！　財產交易所得稅新舊制該如何區分？

報稅季來了！　財產交易所得稅新舊制該如何區分？

收到各式稅單您是否也手忙腳亂？信義地政士聯合事務所劉蕙瑛表示，實務中，財產交易稅的新舊制最讓消費者困擾，其實重點就是抓住「過戶日」來做區分，過戶日在2015年12月31日（含）前屬舊制房地，而過戶日在2016年1月1日後則為新制房地。

台鹽公司攜手伊甸基金會捐款贈好禮

台鹽公司攜手伊甸基金會捐款贈好禮

143萬稅「他繳不出錢」存款GG了！全場傻眼

143萬稅「他繳不出錢」存款GG了！全場傻眼

母亡父插管…嘉義3姊妹生活成難題！學校開捐款帳戶

母亡父插管…嘉義3姊妹生活成難題！學校開捐款帳戶

繳稅甜頭升級！LINE Pay信用卡平台搭8銀行　搶多重優惠

繳稅甜頭升級！LINE Pay信用卡平台搭8銀行　搶多重優惠

關鍵字：

報稅繳稅節稅捐贈捐款綜所稅

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面