豆奶下藥迷昏男友！她「一口咬下命根」當場吞下去　犯案原因曝

▲成都一男子被女友咬斷命根。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一女子近日被曝光在2021年，給同居15年的男友喝下有安眠藥的豆奶後，再為其口交，期間將男方命根咬斷再吞下肚。女被告因患有抑鬱症，犯案後主動報警，叫救護車將傷者送院，獲輕判。最後，法院判她入獄6年。

據成都市武侯區人民法院的判決書顯示，案件發生在2021年3月28日，當時51歲的成都女子劉應鳳，在武侯區房間內與同居蕭姓男子口交期間，將對方的命根咬斷，再吞入肚中。她之後自行撥打電話叫救護車，並向警方承認犯案。

據劉應鳳供述，案發當天是蕭男的生日，蕭男回家時，繼女王某（劉應鳳女兒）已離開。被告將兩杯混入安眠藥的豆奶給蕭男喝，之後對方有點暈，便扶蕭男上床休息，其間蕭男要求和劉應鳳發生性關係。

劉應鳳在為蕭男口交時，聲稱因為醉酒，用力過猛將對方的生殖器咬斷，然後又誤以為是精液而吞入肚中。結果發現口中感到很鹹，才知道是血液，這時才恢復清醒，於是立即報警。

案發後，劉應鳳曾供述，蕭男曾兩次要求和繼女發生性關係，說繼女長得漂亮及想嘗嘗處女的味道。劉應鳳為此曾服下15粒安眠藥自殺但不果。

此外，劉應鳳又稱，蕭男曾打其弟媳鄧某主意。鄧某曾投訴蕭男試過拿著1200元人民幣，想強行與自己發生性關係。鄧某反抗踢開對方後，將事件告訴劉應鳳，並把1200元交給對方。

判決書指，被告主動召喚救護車將傷者送院搶救，事後主動認罪悔罪，且患有抑鬱症伴幻聽、被害妄想等精神症狀，故評定對犯案負部分刑事責任能力。判她故意傷害他人身體，致一人重傷二級。鑑於案件情節，結合認罪悔罪表現，判被告有期徒刑6年。