他控「找路要被警員盤查看手機」還嗆：立委真大　徐巧芯開吉

▲男子在立委徐巧芯住處附近指控被警員盤查看手機，徐巧芯出面說明提告。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）下同

記者邱中岳／台北報導

北市警方在10日晚上遭網友指控，警員當街將人攔下盤查，還要交出手機檢查，認為這樣違反比例原則，更直指立委真大呢！還聲稱「當下真的害怕」，由於地點就在立委徐巧芯的住家附近，徐巧芯在11日下午4時許，前往松山分局松山派出所提告。

有網友「台北榮信資深綠吱」，在10日晚上貼文表示，剛剛走在京華城附近，用手機在找路，但是當街被警員攔下盤查，還要交出手機檢查，且還直指「立委真大，可以讓警察違反比例原則」。

對此，徐巧芯也在11日下午4時許，前往北市警松山分局松山派出所提出告訴，認為住家附近有男子在徘徊，且已手機往住戶拍照，造成民眾恐慌，所以特別提出跟騷法告訴。

網友控訴，警員到場查看，發現自己正持手機朝向住宅拍攝動作，員警上前關切，僅表示民眾檢舉所以要盤查，還要交出手機看看到底拍了什麼照片，質問警員到底憑什麼？

附近正巧就是立委徐巧芯的住處，所以該名網友也質疑，當立委真大呢！可以讓警察違反比例原則到這個地步！認為在附近憑什麼走在路上就要隨便被盤查？難道沒有人身自由了嗎。

警方澄清，到場並未查扣檢查對方手機，或將他帶回勤務處所查證身分等強制處分，另該男於臉書指控，使用手機找路時遭警攔查，但事實是員警到場時，目視發現其正在拍攝附近住家，也有監視器畫面為佐證。