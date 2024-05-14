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等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

▲聯準會遲遲不降息。（圖／路透）

▲聯準會遲遲不降息。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者提米羅斯（Nick Timiraos）表示，美國今年通膨回落出現停滯情況，至今仍未能促使聯準會（Fed）做出降息舉措，因為聯準會預期，住房成本的放緩最終能將通膨拉回至目標的2％位置。實際上，這個預期從2022年至今都未成真。

綜合《華爾街日報》、《福斯商業》等媒體報導，提米羅斯表示住房成本具有重要性，而且占了美國消費者物價指數（CPI）約3分之1的因素，在個人消費支出物價指數（PCE）中也占了6分之1，足以影響通膨動向，但與其用房價計算通膨，政府的計算是將房價轉換成房租，又因為租賃到期時間固定，導致房租計算有滯後性，結果就是對住房成本放緩能將通膨拉回2％的目標，2022年至今仍未能實現。

數據顯示住房通膨確實從前一年8.2％的峰值回落，但截至今年3月仍處在5.6％的高點，整體通膨回落的速度也因此遭拖累。美國3月還出現核心PCE年增2.8％的現象，雖遠低於2022年的高點，但月增幅0.3％。

提米羅斯指出，疫情前的10年間，美國核心通膨在2％以下，主因是商品通膨為-1％，儘管房屋通膨約在2.5％至3.5％間，但兩者互相抵消。部分專家認為，其實商品通膨早就回到疫前水位，但因為受到新屋價格高漲、利率維持高點、二手市場供不應求，使得住房通膨水位居高不下，連帶難以將通膨拉回2％。

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