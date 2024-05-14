新北圖書館徵才27K「須放棄雙重國籍」　過來人曝內幕！館方回應了

▲新北市立圖書館徵才要求「放棄雙重國籍」，引發網友熱議。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市立圖書館總館與各分館近日招募臨時人員，月薪2萬7976元，但其中一項條件要求「放棄雙重國籍」，引發網友熱議。對此，新北市立圖書館回應，招募的臨時人員屬於廣義公務人員，因此是依據公務人員任用法來徵才。

新北市立圖書館近日刊登徵才公告，招募總館綜合規劃組、總館採訪編目課、林口分館、青少年圖書館、汐止分館暨汐止大同分館等臨時人員，共計9個職缺，月薪2萬7976元，但條件中註明「如有雙重國籍身分者，須檢具另一國籍放棄切結證明」。

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不少網友看完大酸「誰會為了27K薪水放棄雙重國籍？」、「27K只夠應付生存開銷，永無翻身之日」。不過，一名曾在圖書館工作的網友透露，能長期待下去的人，大多都是經濟能力許可，有時從穿著或言談中都能感覺到，他們根本不靠這份薪水生活，只是想外出工作而已。

這名網友還說，大家平時看到的館員，大多是領基本工資的外包員工，不僅沒有年終，還有各種奇妙規定，但這次開徵的是非常稀少開缺的臨時人員，「不要小看這個低薪工作，其實很多人去考，每次開缺都能聽到外包們去報名」。

對此，新北市立圖書館回應，臨時人員雖然非編制內人員，但也算是廣義的公務員，因此必須遵循公務人員任用法，而其中第28條就明定「具中華民國國籍兼具外國國籍者」不得任用為公務人員。

值得一提的是，根據《台視新聞網》報導，目前相關職缺已有超過50人投遞履歷。