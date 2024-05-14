離鄉工作「月薪5萬」卻成月光族　他曝光開支嘆：在貧窮線掙扎

▲他異地討生活淪月光族，感嘆「月薪5萬」在貧窮線掙扎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

最近幾年來物價不斷上漲，一個便當可能動輒破百元，對外食族來說是不小的負擔。一名網友日前表示，儘管自己月收入5萬元，在扣掉房租等必須開銷後，幾乎月光存不到錢，並感嘆10年前收入雖然才3萬元，卻還能過上普通的生活，「如今月收入低於5萬元，算是在貧窮線下掙扎嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板表示，現在各種食物、各類生活用品以及各種服務業都在調漲，甚至連最根本的電費也都在上漲，10年前收入有個3萬元，日子都還算能過，現在好像低於5萬元就很難過一個「普通的生活」了

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也列出每月的支出明細，有伙食費1萬5000元、治裝費2000元、套房租金1萬5000元、醫療費1000元、交通費5000元、孝親費12000元等，收入與支出幾乎打平，讓他忍不住想詢問「月收低於5萬元，就算貧窮線下掙扎嗎？」

▲網友反應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過網友的看法不一，有人認為，月薪5萬元住在雙北市確實不夠用，「5萬要在雙北生活壓力真的會很大」、「薪水不到5萬別在北部混了」、「很不想承認，但你說的很對」

另一派網友認為，月薪5萬元很夠用了，幾乎已經逼近薪資中位數，關鍵是原PO應該節省開銷，「伙食費可以壓到1萬吧，孝親費看看能不能減少」、「薪水少就別給孝親了，越來越窮而已」、「租金可以壓在1萬以下吧」、「交通費太貴，孝親費給太多了」、「薪資中位數，你五萬至少贏過50%的人」、「你薪水不錯了，想辦法節省開支吧」。

根據行政院主計總處公布的最新統計資料，全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，比較前一年（2021年）增加1.2萬元，至於去年（2023年）的薪資中位數則尚未公布。