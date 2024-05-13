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社會 社會焦點 保障人權

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲有民眾因車牌被冒用狂收13張罰單，事後向警局確認還遭嗆。（示意圖，非本文當事者／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有民眾近日向台中市議員吳建德陳情，指自己莫名收到西屯派出所開出的13張罰單，懷疑是車牌遭他人冒用，於是打電話向警局確認，不料卻被警員告知「如果是想要找開單員警吵架，那就晚上再來吧！因為開單員警晚上才上班！」讓他相當傻眼。對此，中市六分局表示，員警說話未具同理心及考量民眾感受，會再加強教育訓練。

吳建德指出，近期接獲民眾投訴，表示一連收到13張、共4萬7千元的罰單，經了解後才得知是自己車牌被有心人利用偽造，對方3月17日因拒絕攔檢，在台中市四處的違規，被警方依據密錄器影像，一口氣舉發13項違規行為，並將罰單全數寄到他家。

然而，該民眾事後致電去警察局確認，不料卻被警員告知「如果是想要找開單員警吵架，那就晚上再來吧！因為開單員警晚上才上班！」讓他憤而向議員投訴。對此，吳建德也質疑，「不懂身為警員可以這樣對待人民嗎？」為了守護民眾的權利，強烈建議警察局長一定要教育警員的行政態度。

對此，台中市第六分局表示，該案最早於清水分局轄區違規遭告發，已在5月9日查獲犯嫌，並移送台中地檢署偵辦，民眾車牌遭冒用、違規被警方開單部分，則函請台中裁決處撤銷罰單。至於員警說話未具同理心及考量民眾感受，將擬行政責任議處，並會再持續加強教育訓練。

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