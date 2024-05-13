6／14數百萬人齊聚「麥加朝聖」　疾管署3點示警：當地流行2傳染病

▲世界宗教盛事「麥加朝聖」6/14展開，疾管署3點示警「小心沙國流行2疾病」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界宗教盛事「麥加朝聖」將於今年6月14日展開，儀式每年都吸引超過數百萬名信徒前往，也因此讓朝聖者有感染疾病風險。疾管署提醒，沙烏地阿拉伯是「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）」及「麻疹」流行國家，朝聖者除了要注意沙國預防接種規範，行前最好先到旅遊醫學門診諮詢。

「麥加朝聖」是伊斯蘭教一年一度的重大儀式，每年都吸引了超過數百萬名信徒前往，由於全世界大量人潮聚集，導致朝覲者可能暴露於傳染病風險下。

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疾管署提醒計劃前往當地參加朝覲的民眾，須留意沙國預防接種規範，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢；於當地注意個人衛生，若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，且於返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

▲「麥加朝聖」是伊斯蘭教一年一度重大儀式，每年都吸引超過數百萬名信徒前往。（圖／達志影像／美聯社）

疾管署也條列出3項民眾前往沙國參加朝覲應注意下列事項，詳細如下：

一、沙國政府規定，朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價接合型疫苗）；此外，該國亦建議朝覲者接種COVID-19疫苗及季節流感疫苗。

二、沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱鴕等動物奶；該國亦為麻疹流行國家，建議參加朝覲者可考慮接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應佩戴口罩並於當地就醫，於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。

三、注意個人飲食衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮佩戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可採行必要措施，以避免蚊蟲叮咬，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等個人防蚊措施。

疾管署呼籲，民眾於行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。