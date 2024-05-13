記者蔡亞樺／台北報導

今（13日）鋒面通過，各地降雨機率增加，氣溫驟降，氣象專家林得恩指出，今上午受鋒面影響，各地有間歇性陣雨或雷雨，下半天東半部、中南部山區有較大雨勢。天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今鋒面遠離降雨趨緩，高溫下降北部較涼，中北部、東北部約在25度。

▲鋒面通過，全台氣溫下降。（示意圖／李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象專家林得恩今在臉書「林老師氣象站」表示，今日上午仍受鋒面影響，台灣附近天氣仍不穩定，各地有間歇性陣雨或雷雨出現的機會；下半天，降雨趨緩，東北風迎風面的東半部仍有局部短暫性陣雨，中南部山區的午後降雨會有較大雨勢。

林得恩說，白天台灣各地高溫明顯下降，中部以北及宜、花高溫23至25度，其他地區27至29度，體感清爽舒適。到晚上，北部、東北部及宜蘭低溫下探19至20度，其他地區21至23度，局部空曠地區溫度還會再更低一些，尤其是早晚時刻，請適時注意調整穿著衣物。

▲氣象專家林得恩指出，今日上午仍受鋒面影響，各地有間歇性陣雨或雷雨出現的機會。（圖／臉書林老師氣象站）

李至晟指出，昨晚鋒面通過時，為北部帶來一波陣雨，基隆北海岸雨勢較顯著。今天清晨鋒面遠離，台灣轉為受東北季風影響，降雨大致緩和，中層還有殘餘水氣持續從海峽進入，今天全台各地天氣以陰至多雲為主，迎風面北部、東半部沿海以及深山區降雨頻率較高，但都是小雨，且逐漸減少。

他說，明起台灣主要受到東北季風影響，暫時沒有鋒面等不穩定系統接近，水氣進一步減少，周末起下一波鋒面將再度在中國華南醞釀，目前預測下周初期到中期移出，中北部可能又會迎來一波陣雨，對目前稍緊水情會有些幫助；由於西南季風還沒有完整建立，想要一口氣補足用水機會不大。

▲天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今鋒面遠離降雨趨緩，高溫下降，中北部、東北部約在25度。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

氣溫方面，李至晟表示，東北季風帶來涼空氣及雲量增多，白天高溫降低，中北部、東北部約25度，受地形阻擋的南部、東南部預測28到30度。明起受東北季風影響，水氣進一步減少，西半部多雲到晴為主，東半部跟午後西半部山區偶爾有零星降雨。東北季風周四再度增強，北部、東半部氣溫稍降1、2度。

▼▼完整版｜雨下到今天！氣象專家：各地氣溫涼爽「周四再降溫」▼▼