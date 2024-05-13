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113年國中教育會考5／18~19登場　屏縣府:考生遵守考場規則

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

113年國中教育會考將於5月18至19日舉行，屏東考區試務工作由屏北高中負責，有5674名考生分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等考場應試。

今年國中教育會考，18日（星期六）上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；19日（星期日）上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）。各考場將在17日下午3時至5時開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內，各考場平面圖可於各考場學校網站查詢。

屏東縣政府教育處表示，請考生避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和具通訊、錄影、照相或計算功能之穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場，應考期間手錶手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處特別呼籲，為便於試場管理，考生請於考試期間穿著學校服裝。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工、廣播及活動影響考場秩序，並請補習班勿於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠。

這次國中會考成績通知單訂於6月7日寄出並開放網路成績查詢，6月11至12日受理成績複查，縣府教育處祝福考生們應試順利！

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