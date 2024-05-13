女生內衣「這顏色」最多人買！過來人秒懂：不喜歡褪色、發黃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

你有仔細觀察過自己的衣櫃嗎？一名女網友表示，前幾天男友跟她說，「發現妳的內衣顏色，都沒有除了黑色以外的欸！」才驚覺自己從國中開始，到現在26歲，都沒買過黑色以外的內衣，好奇其他人對內衣顏色有沒有什麼堅持？話題引發討論。

原PO在Dcard發文「女生對內衣顏色的堅持」，前幾天男友跟她說，發現她的內衣清一色都是黑色，沒有別種顏色的，她自己也才發現這件事「我從國中開始，到現在26歲了，都沒有買過除了黑色以外的內衣。」

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她說自己每次出門逛街，只要有逛到內衣都一定會買一件回家，但好像從來沒有想過要買別的顏色，首選幾乎都是黑色，「也不知道自己為什麼都不會被其他顏色燒到，好奇各位女孩對內衣顏色有沒有什麼堅持？」

貼文一出，超多「黑色派」的人秒舉手，「全黑人：不管什麼都是黑色，內衣、內褲、襪子、衣服、褲子，通通都是黑色」、「全黑人+1，不過我有一個困擾，就是衣櫃好黑啊！都要翻一下才知道什麼衣服哈哈！」

至於什麼顏色最受歡迎？最多人提到的確實是黑色，就有女網友表示，「我也是全部都黑色，因為黑色髒了也看不出來，眼不見為淨（？）」、「我也幾乎買黑色，不喜歡褪色或發黃，直覺就買黑色了」、「我也喜歡買黑色～好看好搭外露不尷尬」、「最常買黑色，因為黑色肩帶露出來我覺得很好看，搭衣服很好用。」