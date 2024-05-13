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婉美女性成長協會攜手雲科大EMBA生　助力毒品女收容人重拾信心

▲參與活動雲科大EMBA學生在發表會中帶來情意豐沛的歌唱演出，訴說對課程的收穫與經驗，並且致贈環保筆筒與南瓜薄餅給講師及與會來賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大EMBA學生透過節目與課程成果的展演，在音樂與鼓勵的掌聲中，看到了女性毒品收容人重拾生命的自信。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣婉美女性成長協會與雲科大EMBA第七屆學生在雲林第二監獄攜手辦理期數月的合作計畫。「婉美女性戒毒團體」計畫為女性毒品收容人提供情感支持與專業能力課程，在成果發表會上透過音樂、節目表演以及課程成果展示傳遞正能量與鼓勵，不僅展現社會對戒毒工作的關懷，更為收容人的康復之路帶來了新希望。

榮獲法務部表揚監所教化及保護事業有功團體的婉美女性成長協會，近年來持續進入雲林第二監獄關懷與陪伴女性毒品收容人，今年度特別與國立雲林科技大學EMBA第七屆學生於雲二監合作辦理「婉美女性戒毒團體」，雲科大EMBA學生透過節目與課程成果的展演，在音樂與鼓勵的掌聲中，看到了女性毒品收容人重拾生命的自信。

▲參與活動雲科大EMBA學生在發表會中帶來情意豐沛的歌唱演出，訴說對課程的收穫與經驗，並且致贈環保筆筒與南瓜薄餅給講師及與會來賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女性毒品收容人進行心得分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與該項活動雲科大EMBA學生在發表會中帶來情意豐沛的歌唱演出，訴說對課程的收穫與經驗，並且致贈環保筆筒與南瓜薄餅給講師及與會來賓，而雲二監工作人員亦全程參與並為學生加油打氣。

「婉美女性戒毒團體」由理事長劉姿伶及陳湘嵐老師帶領婉美女性成長協會與雲科大EMBA第七屆的董正宗講師團隊透過主題分享與多元專業能力課程，以生命教育與情感主題課程討論分享外，更由不同專業講師帶領體驗操作性課程，除了讓女性毒品收容人能親手製作環保紙藤筆筒，更有歌曲合唱練習、御飯糰製作及蛋塔與南瓜薄片烘培等豐富的活動，透過正向體驗強化女性毒品收容人自我探索與成長。

雲二監典獄長林文宗相當肯定雲林縣婉美女性成長協會及雲科大EMBA學生的講師團隊對女性收容人團體課程的用心與付出，並認為雲二監與外界團體的合作是寶貴的經驗交流，期待未來能有更多類似合作機會，提供監所收容人豐富的課程。

雲林縣婉美女性成長協會與雲科大EMBA學生於雲二監成功舉辦「婉美女性戒毒團體成果發表會」，除了展現了社會各界對戒毒工作的關注和支援，更為毒品收容人的康復之路注入了新的動力和希望，講師團隊成員皆期待著未來能有更多這樣的活動，為社會的和諧與進步貢獻力量。

▲參與活動雲科大EMBA學生在發表會中帶來情意豐沛的歌唱演出，訴說對課程的收穫與經驗，並且致贈環保筆筒與南瓜薄餅給講師及與會來賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在「婉美女性戒毒團體成果發表會」上，雲科大EMBA學生透過音樂、節目表演以及課程成果展示，向毒品收容人傳遞了正能量與鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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