俄羅斯邊境公寓遭導彈擊中　釀至少7死、17傷

▲俄烏戰爭發生至今已經超過兩周年。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯別爾哥羅德市一棟公寓在當地時間12日上午8點40分遭到導彈殘骸擊中，據悉，該殘骸是俄軍在攔截導彈後擊中，造成至少7人罹難、17人受傷的慘劇。

綜合外媒報導，這是目前為止俄烏戰爭中，對俄羅斯邊境地區別爾哥羅德市造成的最嚴重民傷事件。按照俄方說法，烏方這次規畫了一場「大規模導彈攻擊」，動用了OTR-21圓點戰術導彈、Adler和RM-70吸血鬼（MLRS）火箭炮系統。

????????????????????BREAKING: APARTMENT BUILDING PARTIALLY COLLAPSES IN RUSSIA



A section of an apartment block in the Russian city of Belgorod collapsed after Ukrainian forces hit it, according to Governor Vyacheslav Gladkov.



It’s estimated up to 15 people may be trapped under the rubble.… pic.twitter.com/5G40Ro21QK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2024

從現場畫面可以看見，有一棟至少有10層樓的公寓被炸毀倒塌。隨後救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者時，樓頂也突然坍塌，濃煙滾滾，逼得救援人員惶惶逃命，塵土碎石落下如雨。

俄國防部稱此為「恐怖分子攻擊居民區」的事件，發生於當地上午8點40分，共發射了至少12枚導彈。國防部表示：「其中一枚被擊落的烏克蘭所發射的導彈殘骸砸中並損毀了伯爾哥羅德市一棟住宅大樓。」

俄媒報導，除了上述7人罹難，還有17人受傷，其中包括2名兒童。目前還有人被壓在殘破的樓房下。

雙方一直聲稱不會把平民當成目標，但這場戰爭卻已造成大量民傷慘劇。

俄外交部發言人紮哈羅娃指責，此次針對民居的攻擊反映出烏克蘭及其主要支持者美國、歐洲盟國的罪惡本質。至於烏方對這起事件暫未作出回應。