俄羅斯邊境公寓遭導彈擊中　釀至少7死、17傷

▲俄烏戰爭發生至今已經超過兩周年。(示意圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

俄羅斯別爾哥羅德市一棟公寓在當地時間12日上午8點40分遭到導彈殘骸擊中,據悉,該殘骸是俄軍在攔截導彈後擊中,造成至少7人罹難、17人受傷的慘劇。

綜合外媒報導,這是目前為止俄烏戰爭中,對俄羅斯邊境地區別爾哥羅德市造成的最嚴重民傷事件。按照俄方說法,烏方這次規畫了一場「大規模導彈攻擊」,動用了OTR-21圓點戰術導彈、Adler和RM-70吸血鬼(MLRS)火箭炮系統。

????????????????????BREAKING: APARTMENT BUILDING PARTIALLY COLLAPSES IN RUSSIA



A section of an apartment block in the Russian city of Belgorod collapsed after Ukrainian forces hit it, according to Governor Vyacheslav Gladkov.



It’s estimated up to 15 people may be trapped under the rubble.… pic.twitter.com/5G40Ro21QK