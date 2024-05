軍裝版灰姑娘！俄女兵「鞋子掉了」　光腳走隊形成全場焦點

▲俄羅斯5月9日勝利日閱兵,俄軍女兵也列隊遊行,有一名女兵不慎掉鞋意外成為焦點。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯5月9日迎接勝利日(Victory Day),為了紀念蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的79周年,包含莫斯科紅場(Red Square)與其他多個城市都有閱兵活動,動員逾15萬人。然而,閱兵式上有一名俄軍女兵不慎掉鞋,但她反應機靈,雖然光著一隻腳仍迅速回歸隊伍陣列,被官媒大讚是「穿軍裝的灰姑娘」。

Cinderella in military uniform: a participant in the Victory Parade in Russia's Yekaterinburg lost her shoe but kept marching. pic.twitter.com/yUJahiZymC