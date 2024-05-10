軍裝版灰姑娘！俄女兵「鞋子掉了」　光腳走隊形成全場焦點

▲俄羅斯5月9日勝利日閱兵，俄軍女兵也列隊遊行，有一名女兵不慎掉鞋意外成為焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯5月9日迎接勝利日（Victory Day），為了紀念蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的79周年，包含莫斯科紅場（Red Square）與其他多個城市都有閱兵活動，動員逾15萬人。然而，閱兵式上有一名俄軍女兵不慎掉鞋，但她反應機靈，雖然光著一隻腳仍迅速回歸隊伍陣列，被官媒大讚是「穿軍裝的灰姑娘」。

Cinderella in military uniform: a participant in the Victory Parade in Russia's Yekaterinburg lost her shoe but kept marching. pic.twitter.com/yUJahiZymC — Sputnik (@SputnikInt) May 9, 2024

據俄國官媒衛星通訊社報導，俄羅斯烏拉聯邦區大城凱薩琳堡（Yekaterinburg，又稱葉卡捷琳堡）9日一名走在閱兵隊伍中的女兵，左腳鞋子不慎掉落，害她一陣踉蹌，但由於同袍都在行進間，她立刻跳了幾下，以最快速度回到了隊伍中。攝影師以特寫鏡頭拍到她光著一隻腳，努力跟上大家整齊劃一的步伐，還回頭張望似乎是在找鞋。衛星社形容，她是「穿著軍裝的灰姑娘」，丟了鞋子，但仍繼續遊行。

▲▼在聖彼得堡與紅場的勝利日閱兵都有俄軍女兵身影。（圖／達志影像／美聯社）

衛星社指出，紀念俄羅斯戰勝納粹79周年閱兵，9日分別在多達7個英雄城市以及18個軍區、艦隊和聯軍司令部所在地的城市舉行，其他駐軍部隊的儀式活動也在俄羅斯全國314個定居點舉辦。全國動員15萬人與和2500件軍備武器，而在規模最大的莫斯科紅場則有9000餘人、70多輛軍車和武器系統投入閱兵式。

▲俄國總統普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

然而，美聯社報導，俄羅斯總統普丁在第5個任期就職2天後，就將國家最重要世俗節日──勝利日，變成了他執政將近4分之1個世紀的重要里程碑，以及他對烏克蘭採取軍事行動的理由。

普丁在紅場演說中指責西方助長了全球區域、種族、宗教間的衝突。他強調，俄羅斯將盡一切努力防止全球對抗，但不會允許任何人威脅國家，「勝利日團結了所有人。我們將依靠幾世紀以來的傳統繼續前進，我們相信，我們將共同確保俄羅斯自由安全的未來。」另外他也稱讚，在烏克蘭作戰的俄軍是「我們的英雄」。

▲莫斯科紅場9日勝利日閱兵動員約9000人。（圖／路透）

另外，CNN報導則認為，普丁今年舉行的勝利日閱兵式除了展示俄羅斯團結與繼續在烏克蘭作戰的決心之外，也掩蓋了克里姆林宮內部和俄國社會內部醞釀已久的緊張局勢，包含國防部副部長近日捲入的賄賂貪污醜聞，以及在頭號政敵納瓦尼死後，許多反對派人士被邊緣化甚至驅逐出境等問題。

▲▼普丁9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵並發表演說。（圖／路透）