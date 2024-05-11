女童肚子痛　醫照X光驚見「胃被超大一根塞住」！取出20cm巨物嚇壞

▲醫生在一名腹痛難忍的小女孩胃裡發現一根20公分長的金屬湯匙。非新聞當事人。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名小女孩在吃午餐時，不小心將一根8英寸長（約20公分）的金屬湯匙吞下肚，導致她頻繁肚痛，嚇得醫護人員立即為她動手術，將這根大湯匙從她的腸胃裡取出，而女童如今也已恢復健康。

據《鏡報》報導，俄羅斯一名小女孩因為肚子劇烈疼痛，在7日前往沃洛格達州地方醫院（Vologda）就診。不過，由於女童的病症奇異，於是醫生萬科夫（Dmitry Vankov）便為她照了幾張X光片，試圖找出疼痛的原因，豈料卻有了驚人發現。

Girl has 8 inch spoon removed from stomach baffling doctorshttps://t.co/2xVkuUbOaX pic.twitter.com/dNJi1rrUOJ — The Mirror (@DailyMirror) May 10, 2024

原來，萬科夫在女童的腹部X光片中，明顯看到她的胃部卡著一根長約8英寸（約20公分）、疑似為湯匙的金屬物體，嚇得萬科夫立即為女童進行食道胃十二指腸鏡檢查，證實「女童的胃裡確實有一根湯匙卡在了一個特殊的環上」。

隨後，內視鏡專家菲拉托夫（Maxim Sergeevich Filatov）為女童動手術，透過食道將湯匙從胃中取出，而女童也因為身心健康良好，很快就在術後出院了。主治醫生萬科夫透露，女童的恢復狀況十分良好，因此他判斷沒有必要再進行額外的手術和住院治療。